Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей.

Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей

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