Финансы
Газета.RuКурс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:08, Вашингтон
Политика
В США предложили создать министерство мира
Писательница Марианна Уильямсон, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, предложила создать в стране новое ведомство - министерство мира.
ТАСС 15:31
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Экономика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК вчера в 20:00
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле «зажгли» дуэтом
На видео певицы поют в кафе дуэтом песню «Звездное лето», ходя между столиками и общаясь с поклонниками.
Рамблер 15:40
Экономика
Регионы получат 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов
Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в регионы будут поставлены более 1,55 тыс. автомобилей скорой помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов.
Взгляд.ру 14:52
Политика
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:51
Политика
Посольство РФ осудило слова Джонсона о Второй мировой
Посольство России в Великобритании осудило слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о действиях СССР во времена Второй мировой войны.
Ридус 03:04
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Гаджеты
Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа
В результате Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа и оказалось, что больше всего россияне покупали модель Xiaomi Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ.
Astera 16:08
Хоккей
ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.
Спорт-Экспресс 14:44
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Футбол
Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»
Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
RT на русском 12:40
Политика
Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников
Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.
Российская газета 11:03
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Гаджеты
Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ
Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.
IT-World 09:10
Футбол
Селюк назвал игрока РПЛ, который может заиграть в «Барселоне»
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу гипотетического трансфера братьем Миранчуков в «Зенит» или «Барселону», а также назвал игрока, который способен заиграть за испанский клуб.
Нева Спорт 13:02
Армия и оружие
Россия реанимирует крупнейший гидросамолет СССР
Военно-морской флот (ВМФ) России получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 (А-40) «Альбатрос», предназначенный для обнаружения и отслеживания вражеских субмарин, а также проведения спасательных работ во время шторма, сообщили «Известиям» источники в Минобороны и авиационной отрасли.
Lenta.ru 09:38
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Большого шлема
Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, кто сумел выйти в полуфинал турнира Большого шлема, тогда до полуфинала Открытого чемпионата США дошел Михаил Южный.
ТАСС 17:02