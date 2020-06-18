Финансы

ПрофильПрофильКурс доллара снизился до 69,52 рубля

Курс доллара на открытии торгов снизился на 0,5%, до 69,52 рубля, а евро опустился на 0,4%, до 77,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К 10:15 мск курс доллара скорректировался и установился на отметке в 69,51 рубля, а евро торговался по 77,97 рубля (-0,4%).
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 69,57 рубля

Банки.ру04:32

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 69,52 рубля

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Средневзвешенный курс доллара снизился до 69,57 рубля

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Курс доллара на Мосбирже вырос до 69,63 рубля

Вечерняя Москва17 июня в 12:24
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
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Губернатор анонсировал второй этап смягчений по коронавирусу

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Василий Голубев прокомментировал ситуацию с карантином в ФК «Ростов»

Василий Голубев прокомментировал сегодня ситуацию, связанную с карантином в ФК «Ростов».
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Наставник «Ростова» Карпин поделился ожиданиями от игры против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает сайт клуба.
Газета.Ru 11:50
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В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

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В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Футбол

«Сочи» сыграет основным составом против «Ростова»

«Сочи» и «Ростов» огласили стартовые составы на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ.
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В Сети рассекретили внешность серийных версий кроссоверов Volkswagen ID.4 X и ID.4 Crozz, а также лифтбека и универсала Volkswagen CC в версии R-Line.
Letnews.ru вчера в 01:56
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Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими

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Общество

В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
Газета.Ru 12:39
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Экономика

В США ожидают крах доллара в следующем году

В 2021 году доллар может обесцениться на треть. Так считает бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч.
UfaTime.ru 17 июня в 11:56
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Общество

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Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
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Авто

«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль

Набережные Челны, Татария, 16 июня 2020, 15:20 — REGNUM В Набережных Челнах специалистами ПАО «КамАЗ» создан первый в истории предприятия грузовой электромобиль — электрический мусоровоз «Чистогор», сообщает пресс-служба автогиганта.
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
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Солнечное затмение произойдёт 21 июня

Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
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Май оказался хуже апреля по части экономической статистики

Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.
РБК 12:03
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Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию

Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека.
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Трансгенные козы дали противораковое молоко

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Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»

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Lada Vesta лишилась одной комплектации

«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
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Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность

В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

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«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры

Компания "Яндекс" представила проект своей новой штаб-квартиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-холдинг.
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Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой

Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
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Уткин нашел возмутительное упущение при рестарте РПЛ

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Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage

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Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
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Motorola выпустила смартфон Moto G8 в России

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