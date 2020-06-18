Финансы
ПрофильКурс доллара снизился до 69,52 рубля
Курс доллара на открытии торгов снизился на 0,5%, до 69,52 рубля, а евро опустился на 0,4%, до 77,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К 10:15 мск курс доллара скорректировался и установился на отметке в 69,51 рубля, а евро торговался по 77,97 рубля (-0,4%).
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество
Губернатор анонсировал второй этап смягчений по коронавирусу
Калининградская область подготовилась к переходу на 2-й этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Русский Запад 09:49
Футбол
Василий Голубев прокомментировал ситуацию с карантином в ФК «Ростов»
Василий Голубев прокомментировал сегодня ситуацию, связанную с карантином в ФК «Ростов».
Дон-ТР 13:01
Футбол
Наставник «Ростова» Карпин поделился ожиданиями от игры против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает сайт клуба.
Газета.Ru 11:50
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Футбол
«Сочи» сыграет основным составом против «Ростова»
«Сочи» и «Ростов» огласили стартовые составы на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 12:06
Авто
Volkswagen ID.4 и Arteon-универсал рассекретили в Сети
В Сети рассекретили внешность серийных версий кроссоверов Volkswagen ID.4 X и ID.4 Crozz, а также лифтбека и универсала Volkswagen CC в версии R-Line.
Letnews.ru вчера в 01:56
Происшествия
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими
Российская газета 05:12
Общество
В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
Газета.Ru 12:39
Экономика
В США ожидают крах доллара в следующем году
В 2021 году доллар может обесцениться на треть. Так считает бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч.
UfaTime.ru 17 июня в 11:56
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль
Набережные Челны, Татария, 16 июня 2020, 15:20 — REGNUM В Набережных Челнах специалистами ПАО «КамАЗ» создан первый в истории предприятия грузовой электромобиль — электрический мусоровоз «Чистогор», сообщает пресс-служба автогиганта.
REGNUM 16 июня в 08:20
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Экономика
Май оказался хуже апреля по части экономической статистики
Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.
РБК 12:03
Политика
Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию
Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека.
РБК 11:44
Наука
Трансгенные козы дали противораковое молоко
N+1 вчера в 07:49
Общество
Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»
News.ru вчера в 14:19
Авто
Lada Vesta лишилась одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня 04:35
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Телеканал Санкт-Петербург 08:24
Общество
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры
Компания "Яндекс" представила проект своей новой штаб-квартиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-холдинг.
Газета.Ru 06:16
Спорт
Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой
Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
ИноПроСпорт вчера в 12:14
Футбол
Уткин нашел возмутительное упущение при рестарте РПЛ
Известный журналист Василий Уткин высказал негодование по поводу множества товарищеских матчей, которые проводили клубы Российской Премьер-Лиги накануне рестарта чемпионата.
ProstoProSport 12:03
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Авто
Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage
Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
Новые автомобили 17 июня в 23:15
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Гаджеты
Motorola выпустила смартфон Moto G8 в России
NewInform 12:41