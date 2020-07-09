По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.

Курс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов

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