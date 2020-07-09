Финансы
News.ruКурс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов
По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 23:43, Ашберн
Политика
Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Президент США Дональд Трамп одобряет решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста претендовать на высший государственный пост страны, но полагает, что в итоге певец поддержит республиканцев.
ТАСС 23:34
Футбол
«Реал» огласил заявку на матч с «Алавесом»
Мадридский «Реал» назвал список игроков, вызванных на матч с «Алавесом» в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 21:08
Общество
Туманно и дождливо будет в Сахалинской области
По данным регионального УГМС, завтра на Сахалине начнет распространяться поле повышенного давления.
АСТВ 23:06
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
Совсем недавно бомбардировщики B-52H и B-1B в течение 29 часов кружили вдоль границ РФ и Китая.
Discover24 10:25
Армия и оружие
Пентагон сообщил об отравлении солдат США ядами на базе в Узбекистане
Согласно рассекреченным документам Пентагона американские солдаты могли с 2001 по 2005 год подвергаться воздействию опасных ядов в ходе службы на аэродроме Ханабад в Узбекистане.
РЕН ТВ 22:50
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 06:48
Здоровье
Число заболевших коронавирусом превысило две тысячи человек в Хакасии
По оперативным данным за последние сутки в Хакасии диагноз Covid-19 подтвержден 26 жителям республики: 14 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 3 — с признаками пневмонии.
ИА Запад24 06 июля в 23:21
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv 00:43
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости 22:04
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 21:25
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета 22:57
Общество
В Омске жители сразу нескольких округов остались без света
Из-за аварии электричество отключили на несколько часов.
Омск здесь 22:31
Экономика
ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро
ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс 08:34
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 12:43
Политика
МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций
Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан.
РБК 15:58
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение
В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском 15:08
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Авто
УАЗ заменит «Русский Прадо» на Aurus
Новые автомобили 23:30
Футбол
Николай Наумов: «Локомотив» проспал с новым контрактом Миранчука
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» назвал сумму, за которую не жалко отпустить Алексея в Европу.
Спорт день за днем 10:10
Происшествия
В управлении ФНС по Ульяновской области проходят обыски
Проводят обыски представители ФСБ. В региональном управлении ФСБ информацию подтвердили, однако от пояснений и комментариев отказались.
Коммерсантъ 10:48
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Здоровье
Посольство КНР в Казахстане предупредило о неизвестной еще пневмонии
Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан, проживающих в стране, о местной пневмонии неизвестной причины, которая имеет "гораздо более высокий" уровень смертности, чем COVID-19.
Pravda.Ru 23:14
Политика
Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии
Другие блогеры, деятельность которых направлена на псевдопатриотизм, также могут стать жертвами спецслужб, убежден глава республики.
iReactor 03:06
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США одобрили продажу Японии 105 военных самолетов F-35 на $23 миллиарда, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру американского минобороны.
РИА Новости 21:04
Происшествия
Студент скончался из-за вспышки ОРВИ в Змеиногорске
После вспышки ОРВИ 11 студентов оказались в местной ЦРБ, а ещё один был доставлен в тяжёлом состоянии в Барнаул, где он и скончался.
Катунь 24 22:07