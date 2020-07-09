Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов

По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением

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Пентагон сообщил об отравлении солдат США ядами на базе в Узбекистане

Согласно рассекреченным документам Пентагона американские солдаты могли с 2001 по 2005 год подвергаться воздействию опасных ядов в ходе службы на аэродроме Ханабад в Узбекистане.
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По оперативным данным за последние сутки в Хакасии диагноз Covid-19 подтвержден 26 жителям республики: 14 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 3 — с признаками пневмонии.
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Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
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На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
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Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
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МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций

Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан.
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Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение

В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
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Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» назвал сумму, за которую не жалко отпустить Алексея в Европу.
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Посольство КНР в Казахстане предупредило о неизвестной еще пневмонии

Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан, проживающих в стране, о местной пневмонии неизвестной причины, которая имеет "гораздо более высокий" уровень смертности, чем COVID-19.
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Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии

Другие блогеры, деятельность которых направлена на псевдопатриотизм, также могут стать жертвами спецслужб, убежден глава республики.
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США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35

США одобрили продажу Японии 105 военных самолетов F-35 на $23 миллиарда, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру американского минобороны.
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Студент скончался из-за вспышки ОРВИ в Змеиногорске

После вспышки ОРВИ 11 студентов оказались в местной ЦРБ, а ещё один был доставлен в тяжёлом состоянии в Барнаул, где он и скончался.
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