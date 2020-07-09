Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов

По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.
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Курс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов

News.ruвчера в 03:10

Биржевые курсы доллара и евро с утра мало меняются к рублю. Российский рынок акций в начале торгов снижается

Интересантвчера в 03:16

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:12

Рубль дорожает в начале торгов

Банки.рувчера в 03:40

Пора продавать доллары? Рубль отыгрывает потери

Вести.Ru08 июля в 04:46

Курс валют на сегодня: доллар повысился по отношению к рублю

Телеканал 360°08 июля в 03:59

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи повысился до 71,26 руб

ТАСС08 июля в 03:20
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Происшествия

У экс-замминистра ЖКХ Башкирии обнаружили на счетах более $1,5 млн

По данному факту прокуратура Башкирии через суд потребовала обратить в доход Российской Федерации свыше 1,5 млн долларов США, два земельных участка в Алуште и две квартиры в Уфе, которые были приобретены чиновником на неустановленные доходы.
REGNUM 01:43
79
Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
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Футбол

«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов

РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:35
Политика

Временный президент Боливии Аньес заразилась коронавирусом

Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом COVID-19, об этом она сообщила в своем твиттере.
Интерфакс вчера в 19:18
1
Происшествия

Губернатор Хабаровского края Фургал помещен в изолятор

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение.
Общественная служба новостей вчера в 15:27
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

РИА Новости 00:39
1
Общество

После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе

Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
6
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
18
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
468
Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна вчера в 04:18
2,3K
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

Российская газета вчера в 23:02
137
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ 08 июля в 04:00
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Авто

Suzuki завершает продажи внедорожника Jimny в Великобритании

Внедорожник Suzuki Jimny уходит из Европы по причине ужесточившихся экологических норм.
Informus.ru вчера в 13:18
2
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,2K
Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
799
Происшествия

В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны

РИА Новости 01:55
62
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,3K
Общество

Вид водительских удостоверений предложили изменить в МВД

В ведомстве хотят на лицевую сторону российских водительских прав добавить аналоги надписи «Водительское удостоверение» на английском и французском языках МВД России предложило на лицевую сторону водительского удостоверения добавить надписи Driving Licence и Permis de Conduire.
КМВ Новости 08 июля в 11:00
2,6K
Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
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Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ вчера в 02:24
257
Наука

У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
182
Армия и оружие

В Вооруженных силах США откажутся от названий и символики конфедератов

Американские военные намерены отказаться от символики и названий, связанных с политическими деятелями Конфедерации.
Свободная Пресса 01:29
Происшествия

В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве

Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 16:05
6
Общество

Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ

Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК вчера в 08:28
6
Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они получат препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
320
Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей по иску ИФНС

Судебный участок мирового судьи № 363 взыскал с актера Михаила Ефремова 117 650 рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС).
Москва 24 вчера в 08:44
107
Культура

Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

CT news вчера в 08:24
27
Наука

Названы предотвращающие развитие диабета второго типа продукты

Недавние исследования показали, что включение определенных продуктов в обычный рацион питания помогает защититься от диабета второго типа.
Волга-Медиа вчера в 22:18
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
1,1K
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