Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов

По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением

Банки.ру12:09

Биржевые курсы доллара и евро с утра мало меняются к рублю. Российский рынок акций в начале торгов снижается

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Рубль растет против доллара и евро в отсутствие негативных драйверов

ПРАЙМ06:25

Рубль вечером сократил прирост к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков

Финмаркет12:49

Курс доллара снизился до 71,08 рубля, евро вырос до 80,64

ТАСС03:13

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:12

Курс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов

News.ru03:10
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 22:10, Ашберн
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
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Технологии

Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке

В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
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Происшествия

На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля

Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
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Происшествия

Двух хабаровских депутатов задержали в рамках дела против Фургала

В рамках уголовного дела против Сергея Фургала правоохранительные службы задержали двух депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР.
Политическая Экспертиза 07:21
18
Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
318
Происшествия

Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
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Экономика

Банки попросили у правительства увеличить субсидии на льготную ипотеку

Участники рынка попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, следует из письма Ассоциации банков России (АБР, письмо есть у РБК).
РБК 22:00
Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
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Здоровье

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны РФ, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 22:04
Музыка

Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз

Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета 09:47
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Политика

В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
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Кино

В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по «Властелину колец»

В четверг, 9 июля, в Новой Зеландии после ограничений из-за коронавируса возобновляют съемки сериала по "Властелину колец".
Piter.tv 01:17
5
Футбол

Наставник «Краснодара» Мусаев подвел итоги матча против «Рубина»

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча против казанского "Рубина", передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 16:24
Происшествия

Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте губернатора Фургала

ТАСС 17:03
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Общество

Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ

Изначально предполагалось, что данные смогут использовать члены УИК, чтобы проверить, записывался ли конкретный избиратель на дистанционное голосование, и проголосовал ли он с 25 по 30 июня.
РБК 08:28
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный рассказал, что научил 4-летнюю дочь Мию плавать

Бывшие супруги не поддерживают общения, но остаются любящими и заботливыми родителями своих детей — 7-летнего Тимофея и 4-летней Мии.
Вокруг ТВ 10:28
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Общество

Свыше 370 россиян вылетели в РФ вывозным рейсом из Лос-Анджелеса

Более 370 граждан России отправились домой вывозным рейсом из Лос-Анджелеса.
Газета.Ru 21:39
Гаджеты

Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством

Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
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Происшествия

Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

Известия 08:03
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Футбол

«Реал» огласил заявку на матч с «Алавесом»

Мадридский «Реал» назвал список игроков, вызванных на матч с «Алавесом» в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 21:08
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 21:25
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Здоровье

Мобильные коронавирусные группы вернутся в Алтайский край

Глава региона обратился к участникам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, предложив вернуться к прежним мерам для защиты жителей региона.
Online47.ru 14:51
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Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
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Наука

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru 21:40
Политика

В КНДР заявили о невозможности осуществить денуклеаризацию

КНДР пока не может осуществить денуклеаризацию, как того требуют Соединенные Штаты ми другие страны мира.
Комсомольская правда 20:47
Происшествия

В Бурятии за сутки выявлен 41 носитель коронавируса

Тункинский район, Бурятия, 9 июля 2020, 05:50 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:50
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Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
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Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 12:43
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