Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов

По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением

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Происшествия

«Известия»: в деле Сергея Фургала могут появиться миллиардные хищения

В деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к обвинениям в причастности в организации убийств и покушению могут добавиться миллиардные хищения с завода Амурсталь .
Znak.com 22:53
Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
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Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной

Пятый канал 04:01
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 03:39
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Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 13:25
Экономика

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс 08:34
Политика

Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
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Общество

В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения

С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
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Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК 16:02
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Здоровье

Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям

Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
ИА Красная Весна 14:37
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Политика

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
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Политика

МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций

Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан.
РБК 15:58
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 22:04
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Происшествия

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
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Армия и оружие

Для российских ВКС построят новый летающий радар

Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" планируют разработать для Воздушно-космических сил России.
РЕН ТВ 07 июля в 18:05
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Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
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Экономика

Увеличены суммы кредитования по льготной ипотеке в Запсибкомбанке

Запсибкомбанк увеличивает размер максимальной суммы кредита по "Ипотеке с господдержкой 2020", согласно Постановлению Правительства РФ1: 12 млн. руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн. руб. для остальных регионов.
ИА СИА-Пресс 04:27
Общество

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
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Экономика

Михаил Мишустин объявил о плане удвоения доли IT-сектора в ВВП

Михаил Мишустин объявил о плане удвоения доли IT-сектора в ВВП На совещании в Иннополисе премьер-министр Михаил Мишустин представил общие контуры разрабатываемой в правительстве новой программы господдержки IT, частью которой является налоговой маневр в этой отрасли.
Коммерсантъ 16:51
Армия и оружие

ООН: США нарушили международное право, ликвидировав генерала Сулеймани

В соответствии с выдержками из доклада Калламар, атака ударного дрона США по аэропорту Багдада, в результате чего и был убит влиятельный генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани вместе с еще девятью людьми, является грубейшим нарушением действующего устава Организации Объединенных Наций.
Актуальные Новости 07 июля в 12:39
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ 06:48
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Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Газета.Ru 17:59
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Общество

Несколько районов Омска остались без света из-за аварий на подстанциях

В Омске произошло аварийное отключение сразу трех подстанций, из-за чего без электроэнергии остались несколько районов города, как сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 14:34
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Биатлон

Губерниев назвал фаворита на перевыборах главы СБР

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита предстоящих выборов главы Союза биатлонистов России (СБР).
Газета.Ru 06:50
Энергетика

Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ 08:39
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Общество

Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ

Изначально предполагалось, что данные смогут использовать члены УИК, чтобы проверить, записывался ли конкретный избиратель на дистанционное голосование, и проголосовал ли он с 25 по 30 июня.
РБК 08:28
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Экономика

Эксперты рассказали, что страшнее для рубля: риски санкций или COVID

Россия за несколько лет уже более-менее адаптировалась к санкциям, поэтому риски второй волны коронавируса и, соответственно, новых карантинных мер — более опасны для курса рубля, чем возможные новые санкции Запада против РФ, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
ПРАЙМ 20:18
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