Финансы
News.ruКурс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов
По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Политика
Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда
Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service 07:09
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Общество
Более 60% россиян ожидают ухудшения личного благосостояния в этом году
Пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года демонстрируют 63% граждан.
Известия 18:52
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Игры
Рассекречена дата анонса стоимости новой PlayStation 5
Рассекречена дата анонса стоимости новой PlayStation 5. После этого цены на свои консоли назовёт и Microsoft.
Ferra вчера в 07:45
Общество
В Group-IB отметили рост числа мошеннических переводов по картам
Число случаев мошенничества при переводе с банковской карты во время пандемии коронавируса выросло в РФ более чем в 6 раз, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
РИА Новости 02:55
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 03:39
Происшествия
Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой
Как пишет ИА Sakh.com, тело ребенка поисковики нашли в районе села Пятиречье Холмского района.
Известия 19:23
Политика
МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций
Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан.
РБК 15:58
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Общество
В России снесли памятник русским солдатам
Lenta.ru 19:43
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Происшествия
Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
Авто
У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой
В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.
F1news.ru 07:39
Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
Общество
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 15:56
Происшествия
В западной части Тегерана был слышен взрыв
Взрыв был слышен в западной части иранской провинции Тегеран, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные соцсетей.
РИА Новости 19:13
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
Политика
Саакашвили отказал властям Грузии в легитимности
Сомнение в легитимности действующей грузинской власти выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 9 июля в своем видеообращении на личной странице в социальной сети Facebook.
ИА Красная Весна 10:26
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news вчера в 13:59
Общество
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия 18:21
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
МонаВиста 07 июля в 12:48
Политика
Пушков: Мою позицию о санкциях против артистов кардинально исказили
Сенатор Алексей Пушков в специальном комментарии для газеты ВЗГЛЯД заявил, что СМИ исказили его предложение о санкциях против осуждающих Россию деятелей культуры.
Взгляд.ру 11:15
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24