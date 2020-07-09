По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.

Курс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 10

Общество Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний Самый низкий уровень распространённости психических заболеваний и расстройств поведения Минздрав фиксирует в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 21

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель.

Происшествия На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. 24

Общество Путин поручил продлить доплаты медработникам Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля. 12

Общество Режим самоизоляции на Ямале продлили до 20 июля Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 20 июля.

Наука Ученые впервые отредактировали митохондриальную ДНК Первый успешный эксперимент по редактированию митохондриальной ДНК провели ученые из Массачусетского технологического института, Гарварда и Вашингтонского университета, пишет Nature.

Общество Бывший замглавы облздрава Дмитриев возглавил департамент Сергей Дмитриев, который ранее занимал пост заместителя руководителя облздрава, назначен начальником департамента здравоохранения Томской области, сообщается в пятницу в телеграм-канале "Область здоровья".

Политика В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, на конференции с представителями СМИ прокомментировал ситуацию с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 268

Технологии Медицинская карта для москвичей стала доступна в мобильном приложении В Москве медицинская карта в формате онлайн стала доступна в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо", говорится на официальном сайте мэра Москвы в пятницу. 5