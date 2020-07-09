Финансы
News.ruКурс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов
По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 02:48, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор сообщил о более чем 22,3 млн тестов на коронавирус
В России к 10 июля проведено более 22,3 млн тестов на наличие новой короновирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
РБК 02:38
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Политика
В Минобороны ФРГ ответили на претензии против «Северного потока -2»
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала претензии, которые связаны с реализацией проекта газопровода "Северный поток — 2".
ToDay News Ufa 08 июля в 15:03
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета безопасности ООН по гуманитарной помощи Сирии.
Военное дело 08 июля в 01:58
Энергетика
Эксперты: к 2025 году нефть подорожает до $150 за баррель
Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до $150 за баррель, то есть как минимум в три раза.
Газета.Ru 02:28
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Спорт день за днем вчера в 10:03
Общество
Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний
Самый низкий уровень распространённости психических заболеваний и расстройств поведения Минздрав фиксирует в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 26 июля
Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Пензенской области был введен 16 марта, а затем неоднократно продлевался.
REGNUM 01:50
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Происшествия
Следствие просит суд арестовать губернатора Хабаровского края Фургала
Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС.
RT на русском 02:21
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель.
Деловое.ТВ вчера в 12:21
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:09
Космос
Ученые обнаружили неизвестные круглые объекты в космосе
Live24 вчера в 12:06
Общество
Режим самоизоляции на Ямале продлили до 20 июля
Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 20 июля.
ТАСС 01:55
Авто
Автомобили с иностранными номерами проверят инспекторы ГИБДД в Липецке
Проверку машин с иностранными номерами проведет УГИБДД по Липецкой области.
LipetskMedia.ru вчера в 04:37
Наука
Ученые впервые отредактировали митохондриальную ДНК
Первый успешный эксперимент по редактированию митохондриальной ДНК провели ученые из Массачусетского технологического института, Гарварда и Вашингтонского университета, пишет Nature.
Хайтек+ вчера в 07:32
Общество
Бывший замглавы облздрава Дмитриев возглавил департамент
Сергей Дмитриев, который ранее занимал пост заместителя руководителя облздрава, назначен начальником департамента здравоохранения Томской области, сообщается в пятницу в телеграм-канале "Область здоровья".
РИА Томск 01:55
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 08 июля в 03:07
Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, на конференции с представителями СМИ прокомментировал ситуацию с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
CT news вчера в 11:15
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Технологии
Медицинская карта для москвичей стала доступна в мобильном приложении
В Москве медицинская карта в формате онлайн стала доступна в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо", говорится на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.
ТАСС 01:35
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Футбол
Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»
Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 08 июля в 16:22