Финансы
News.ruКурс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов
По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.
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Рубль вечером растет к доллару и снижается к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке
Финмаркет08 июля в 12:36
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:20, Ашберн
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В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России
На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
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Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
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Суд закрыл процесс по вопросу об аресте губернатора Хабаровского края
Басманный суд Москвы принял решение в закрытом режиме рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу о заказных убийствах предпринимателей.
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Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
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Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
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Российская газета вчера в 23:02
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Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
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Армия и оружие
Герасимов провел телефонные переговоры французским коллегой
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником главного штаба вооруженных сил Франции армейским генералом Франсуа Лекуантром, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ТК Звезда 07:07
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Вышел клип на последнюю песню «Время и Стекло»
Украинская группа «Время и Стекло» выпустила клип на песню Last Dance. Этой композицией коллектив завершает совместную карьеру.
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Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
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Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ вчера в 02:24
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Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году
Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:42
Экономика
Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие
Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие Счетная палата после критики ведомств за неисполнение бюджетов нацпроектов расширила контроль за расходованием их средств в части госзакупок.
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Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
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«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
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Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
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Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
Общество
Мишустин поставил задачу ввести трассу Москва-Казань в 2024 году
Мишустин подчеркнул, что на ближайшие три-четыре года автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань - это самый масштабный дорожный проект России.
Интерфакс 06:20
Происшествия
В ямальской тундре выявлен первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в ямальской тундре, передает ОТР.
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Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 27 июля
"Режим обязательной самоизоляции продлен до 27 июля включительно", - сообщает региональный оперативный штаб.
Интерфакс - Россия 05:20
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55 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Кировской области
55 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Кировской области.
ГТРК Вятка вчера в 03:13
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Letnews.ru 03:01
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Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России
Посольство России в Германии обратило внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки, ранее представленном главой германского МВД Хорстом Зеехофером.
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Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получил две спецверсии
На рынке Бразилии компания Mitsubishi представила сразу два специальных исполнения для кроссовера Eclipse Cross.
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