Финансы
News.ruКурс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов
По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.
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Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Российская газета 05:19
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США продадут Японии 105 истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает Reuters, общая сумма контракта составила свыше $23 млрд.
Деловое.ТВ 02:54
Единоборства
Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
РИА Новости 10:41
Футбол
«Торпедо» разгромило «Спартак-2», Газизов присутствовал на матче
Владелец «Спартака» Леонид Федун и новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов посетили контрольный матч «Спартака-2» с «Торпедо».
Metaratings 12:24
Политика
Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире
США разрабатывают самый крупный ледокол в мире, сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
News.ru 16:38
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Футбол
Клубу «Манчестер Сити» могут снять дисквалификацию в еврокубках
В феврале судебная палата УЕФА решила отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два следующих сезона за нарушения финансового фэйр-плей.
Rambler News Service 15:20
Общество
Обсуждение деноминации рубля назвали «бессмысленной ерундой»
Развернувшееся в СМИ обсуждение деноминации рубля является бессмыслицей и искусственной повесткой.
URA.Ru 17:05
Политика
Совбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии
Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию.
Известия 19:09
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости вчера в 14:48
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Здоровье
В Волгоградской области перенесли снятие ограничений по коронавирусу
На заседании было также отмечено, что ряд послаблений, которые планировалось ввести с 15 июля, переносятся на более поздние сроки.
АиФ Волгоград 09:17
Политика
Facebook может запретить политическую рекламу перед выборами в США
Американская компания Facebook рассматривает возможность ввести запрет на размещение политической рекламы в своей социальной сети перед выборами президента США, которые состоятся 3 ноября.
Известия 17:19
Происшествия
Полиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве
Четверо фанатов московского ФК «Спартак» из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве.
Известия 08:21
Общество
Клишас призвал остановить «шапито» адвокатов по делу Ефремова
По словам Андрея Клишаса, которые приводит РБК, если Федеральная палата адвокатов не прекратит «адвокатский водевиль» по делу Михаила Ефремова, то надо поднять вопрос о том, как это сделать без ее участия.
АБН 17:41
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.
Газета.Ru 18:05
Космос
Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»
РИА Новости 08 июля в 22:27
Шоу-бизнес
Нападение на Ольгу Бузову: звезда «Дома-2» может остаться без голоса после пережитого стресса
Комсомольская правда 16:55
Спорт
Призер ОИ-2018 по шорт-треку ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет
Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и чемпионка мира 2019 года по шорт-треку голландка Лара ван Рейвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция).
Sport24.ru 20:03
Происшествия
Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков
Антиправительственный протест в столице Сербии завершился после задержания нескольких десятков зачинщиков беспорядков.
ТАСС 19:07
Общество
Запущена финальная стадия испытания российской вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от COVID-19 вышли на завершающую стадию.
Открытый Нижний 05:12
Политика
Трамп сократил тюремный срок своему экс-советнику Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему другу и бывшему советнику Роджеру Стоуну, сообщает Белый дом.
News.ru 20:14
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили 09:27
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57