Финансы
News.ruКурс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов
По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%). Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно.
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Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Политика
Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Государственный совет Турции одобрил изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
Известия 09:07
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА
Чемпионат вчера в 10:49
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей
Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
Известия 09:23
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле вырос до 27 тысяч
В июле иностранный турпоток вырос до 27 тысяч и продолжает увеличение.
Countryscanner 05:23
Происшествия
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
Футбол
Матч РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА перенесен на 16 июля
Московское дерби между "Локомотивом" и ЦСКА в рамках предпоследнего 29-го тура чемпионата России по футболу перенесено с 15 на 16 июля, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.
РИА Новости 09:28
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Шоу-бизнес
Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына
В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Автоспорт
Норрис потеряет три позиции на старте этапа «Формулы-1» Гран-при Штирии
Пилот "Макларен" Ландо Норрис оштрафован на три места на старте гонки этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Штирии, который проходит в Австрии, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон.
РИА Новости 08:38
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Политика
На Украине завели еще четыре дела против Порошенко
Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала еще четыре уголовных дела против бывшего президента Петра Порошенко, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства.
Газета.Ru 07:57
Транспорт
Трассу Москва-Казань планируют продлить до Екатеринбурга
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минминистру транспорта Евгению Дитриху проработать вопрос продления скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» до Екатеринбурга в 2030 году, пишет «РИА Новости»
Rambler News Service 07:14
Происшествия
8-летняя девочка была изнасилована и убита после того, как села в машину с семейной парой
Вести.Ru 03:38
Политика
Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям
Намереваясь пересмотреть минские соглашения, Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости 09:35
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Лазарев опубликовал у себя на странице в Instagram видео, на котором появился в компании эффектной блондинки и рассказал подписчикам, что пока разные «желтые» СМИ распускают слухи об интимных отношениях известных людей, они с друзьями наслаждаются летним отдыхом.
Киноафиша России 04:54
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Технологии
В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой
По информации The Verge, сбой может быть связан с SDK Facebook, который многие приложения используют для управления входами пользователей.
Коммерсантъ 08:38