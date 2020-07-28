Финансы
Телеканал 360°Курс доллара снизился до 71,54 рубля на открытии торгов
Курс доллара по отношению к рублю сократился на 0,3% на открытии торгов Московской Биржи 27 июля, сообщил ТАСС. Курс евро повысился на 0,3%. По данным специалистов, на 10:00 по московскому времени, стоимость доллара составила 71,54 рубля. Курс евро достиг отметки в 83,78 рубля.
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Рубль активно растет к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex
Интерфаксвчера в 03:30
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Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
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Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
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Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
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Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Футболист мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом
Тестирование футболистов "Реала" на коронавирус прошло в понедельник. Диас в сезоне-2019/20 провел семь матчей за "Реал", забив один гол.
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Число заболевших коронавирусом в администрации Ялты превысило 20
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к настоящему времени среди сотрудников ялтинской администрации зафиксировано более 20 случаев заболевания коронавирусом.
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В России нашли нарушений при госзакупках на сотни миллиардов рублей
Счетная палата выявила нарушений при госзакупках и исполнении государственных контрактов на сотни миллиардов рублей в 2019 году.
Lenta.ru 12:12
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Общество
В Ноябрьске четыре выпускника школ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
Московский Комсомолец Ямал 09:50
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Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
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Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
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Дуров раскритиковал Apple из-за налога на приложения в AppStore
Павел Дуров, основатель Telegram Как сообщало ранее Delovoe.tv, Павел Дуров обвинил Apple в уничтожении стартапов по всему миру.
Деловое.ТВ 13:39
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
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Политика
Постпредство России при ОБСЕ осудило блокировку «Царьграда» на YouTube
Блокировка аккаунта телеканала "Царьград" на YouTube является грубым нарушением международных обязательств и примером политической цензуры.
ТАСС 12:17
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
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Новичка «Спартака» сравнили с Халком
Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев, выступающий в чемпионате Узбекистана за «Навбахор», прокомментировал возможный переход полузащитника Остона Урунова из «Уфы» в «Спартак».
Спорт день за днем 11:59
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В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 26 июля в 11:46
Общество
В США началась третья фаза испытаний вакцины от коронавируса
По информации агентства Associated Press, в тестировании задействованы 30000 добровольцев. Испытания проводят специалисты компании Moderna.
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
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Полный вперёд: AMD подтвердила выпуск 5-нм процессоров на Zen 4 и видеокарт на RDNA 3 в 2021 году
Пока что планы компании ограничены архитектурой Zen 3. Ранее AMD уже подтвердила, что потребительские процессоры Ryzen 4000 на основе Zen 3 появятся в этом году.
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Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
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Знаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии
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Политика
Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд
Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом.
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Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53