Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 руб

ТАССвчера в 08:29

Евро впервые с апреля пробил отметку 84 рубля

News.ruвчера в 10:40

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на фоне возобновившей падение нефти

Финмаркетвчера в 12:35

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

РИА Новостивчера в 08:58

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

RT на русскомвчера в 15:09

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

Интерфаксвчера в 08:20

Евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

Газета.Ruвчера в 08:17
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Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
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Энергетика

Ставка на восток не сыграла: Китаю оказался не нужен российский газ

В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa 01:26
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста вчера в 07:50
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Музыка

Татьяна Буланова раскрыла секрет популярности хита «Не плачь»

Певица Татьяна Булатова рассказала историю возникновения одного из самых главных хитов, прославивших ее, — «Не плачь».
Вечерняя Москва 01:45
Шоу-бизнес

Екатерина Климова побаловала россиян пляжными фото с отдыха

В социальной сети актрисы появились архивные фото с прошлогоднего отпуска на море.
Народные новости вчера в 21:45
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
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Здоровье

Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова назвали продукты в эфире телеканала "Россия 1", пристрастие к которым говорит о скрытых заболеваниях.
МордовМедиа вчера в 15:59
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости вчера в 08:47
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Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину

Певица рассказала, что уже в течение нескольких месяцев находится в Соединенных Штатах, желая вернуться на родину.
Evo-rus.com 26 июля в 23:07
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Культура

Самый популярный в России хип-хоп коллектив появился из-за эротического журнала

Ранее Юрий Лоза возмутился слишком высокими гонорарами Лолиты Милявской.
Общественная служба новостей 01:35
Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с зараженным COVID-19

Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 01:27
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. руб. от ПФР на август

Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
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Шоу-бизнес

«Бандажирование желудка»: врач назвал причину резкого похудения Лолиты

Способ бандажирования подразумевает наложение на желудок специального кольца, которое, в свою очередь, разделяет орган на два отдела.
Территория новостей 00:15
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Политика

Сатановский назвал главный страх США перед Россией

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело вчера в 04:03
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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
33
Политика

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 06:49
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Общество

Шведов поразила российская подлодка

Компания отдыхающих шведов заметила на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
ToDay News Ufa вчера в 15:38
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Авто

Экспедиционный автомобиль на базе Lexus LX470 выставили на продажу

На сайте аукциона Bring a Trailer было опубликовано объявление о продаже 15-летнего экземпляра Lexus LX470, который превратили в автомобиль для экспедиций.
Goroday.ru вчера в 10:29
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Культура

«Любили ли вы Высоцкого настолько, чтобы простить ему «Спасибо, что живой»?»: журналист — о творчестве артиста

Журналист Артем Краснов, как положено любому поклоннику барда и актера, пересмотрел в этот день фильм «Спасибо, что живой».
НГС24 01:16
Шоу-бизнес

25-летняя Лиза Арзамасова показала кольцо стоимостью 600 тысяч рублей

Вокруг ТВ вчера в 21:02
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Общество

Мультсериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» оказался в пятерке самых популярных детских шоу в мире, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:45
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Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза вчера в 08:28
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Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
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Наука

В Африке нашли череп предка американских крокодилов

Специалисты установили, что это животное могло быть предком некоторых современных видов американских крокодилов.
Evo-rus.com 01:26
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Общество

Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса

Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
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