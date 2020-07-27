Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Курс доллара снизился до 71,54 рубля на открытии торгов

Курс доллара по отношению к рублю сократился на 0,3% на открытии торгов Московской Биржи 27 июля, сообщил ТАСС. Курс евро повысился на 0,3%. По данным специалистов, на 10:00 по московскому времени, стоимость доллара составила 71,54 рубля. Курс евро достиг отметки в 83,78 рубля.
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Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на фоне возобновившей падение нефти

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Курс доллара снизился до 71,54 рубля на открытии торгов

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Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
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Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
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Шоу-бизнес

Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд

Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
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Общество

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Интерфакс 16:23
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Общество

У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус

Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
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Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину

Певица Виктория Дайнеко уже третий месяц находится в США с ребенком и никак не может покинуть страну.
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Политика

Польша решила выйти из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша планирует выйти из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилием (так называемой Стамбульской конвенции).
Газета.Ru 13:56
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Армия и оружие

В Ираке базу с американскими солдатами обстреляли ракетами

Lenta.ru 17:26
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Политика

Глава ОСК доложил Путину о планах по строительству военных кораблей

REGNUM 08:19
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Общество

Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России

Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
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Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

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Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
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Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
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Армия и оружие

Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США

Иран вывел в Ормузский залив модель авианосца США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Lenta.ru 03:43
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Экономика

Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

РБК 16:50
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Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
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Общество

Финляндия продлила ограничения для России до 25 августа

Стало известно, что в правительстве Финляндии приняли решение, которое связанно с продлением ограничительных мер в отношении Российской Федерации.
ЛенТВ24 12:59
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
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Здоровье

Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения

По словам Киселева, свыше 98% инфицированных COVID-19 выздоравливают без особого лечения.
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Происшествия

В Нижегородской области нашли пенсионера, пропавшего шесть дней назад

Военнослужащие Росгвардии нашли в лесу в Нижегородской области 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад, сообщает пресс-служба Росгвардии по Приволжскому федеральному округу.
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Футбол

«Рубин» провёл первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону

Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что команда приступила к подготовке к новому сезону и провела первую тренировку на клубной базе.
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
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Футбол

«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю

"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru 24 июля в 22:07
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Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
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Политика

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
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Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа

Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа Певица рассказала, когда Арсений Шульгин и его невеста Лиана Волкова планируют пожениться.
Экспресс газета 13:45
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В США начались крупнейшие испытания вакцины от коронавируса

27 июля в США началось крупнейшее в мире испытание вакцины от COVID-19.
Плюс один +1 11:42
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

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