Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Курс доллара снизился до 71,54 рубля на открытии торгов

Курс доллара по отношению к рублю сократился на 0,3% на открытии торгов Московской Биржи 27 июля, сообщил ТАСС. Курс евро повысился на 0,3%. По данным специалистов, на 10:00 по московскому времени, стоимость доллара составила 71,54 рубля. Курс евро достиг отметки в 83,78 рубля.
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Официальные курсы доллара и евро ощутимо повышены

Росбалт07:11

Рубль активно растет к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex

Интерфаксвчера в 03:30

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:14

Курс доллара вырос до 72 рублей

RT на русском03:57

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:19

Официальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля

ПРАЙМ06:08

ЦБ повысил на 29 июля курс доллара до 71,92 рубля

ТАСС06:10
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:30, Ашберн
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru вчера в 10:03
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Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
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Экономика

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
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Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
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Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ

Как сообщается на сайте РПЛ, «Спартак» проведёт матчи с ЦСКА в седьмом туре (11—14 сентября) и в 27-м туре (23—26 апреля).
RT на русском 10:18
Культура

Определен лучший эскиз нижегородского памятника Невскому

Newsroom24 11:01
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Политика

Закупки «Роскосмоса» хотят засекретить

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации.
Коммерсантъ 12:01
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Шоу-бизнес

Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной

Звезда Playboy Сорайя Вучелич заявила, что состоит в отношениях с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
VSE42.RU 05:58
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
190
Общество

Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления

Минобрнауки России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.
Газета.Ru 11:36
3
Общество

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
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Общество

Большинство россиян высказались против электронной трудовой книжки

У граждан, которые впервые устроятся на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.
Телеканал Санкт-Петербург 04:22
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Шоу-бизнес

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
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Шоу-бизнес

Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста

Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия 26 июля в 21:22
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
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Экономика

«Татнефть» организует производство шин в Казахстане

Соглашение о намерениях и дорожную карту по реализации совместного проекта подписали сегодня в Нижнекамске руководители российской и казахстанской компаний.
Finam.Ru 11:15
Здоровье

Диетолог рассказала о серьезной опасности арбуза

Россиян предостерегли от чрезмерного употребления арбуза и рассказали о том, кому его есть не стоит.
Национальная служба новостей 12:16
Общество

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
РИА Новости 04:40
60
Общество

Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER

Интерфакс 06:29
2
Происшествия

Соучредителей фонда Эрика Гафарова по возвращению на родину ждет арест

Суд Набережных Челнов постановил заключить под стражу соучредителей фонда Gafarov and Partners LTD Дениса Ахметшина и Эрика Гафарова в возрасте 24 и 32 лет, которые сейчас пребывают за пределами России.
Kazanfirst.ru 11:26
Экономика

Шведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина

Шведские компании по итогам второго квартала показали доходы, которые значительно превысили ожидания рынка.
Газета.Ru 12:18
15
Здоровье

Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара

Pravda.Ru 10:06
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Энергетика

Китай сократил объёмы закупки газа из России

В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa 01:26
224
Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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