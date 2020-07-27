Курс доллара по отношению к рублю сократился на 0,3% на открытии торгов Московской Биржи 27 июля, сообщил ТАСС. Курс евро повысился на 0,3%. По данным специалистов, на 10:00 по московскому времени, стоимость доллара составила 71,54 рубля. Курс евро достиг отметки в 83,78 рубля.

Курс доллара снизился до 71,54 рубля на открытии торгов

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