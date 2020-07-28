Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Курс доллара снизился до 71,54 рубля на открытии торгов

Курс доллара по отношению к рублю сократился на 0,3% на открытии торгов Московской Биржи 27 июля, сообщил ТАСС. Курс евро повысился на 0,3%. По данным специалистов, на 10:00 по московскому времени, стоимость доллара составила 71,54 рубля. Курс евро достиг отметки в 83,78 рубля.
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Курс доллара поднялся до 71,75 рубля

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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:14

Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов

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Рубль слабо снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:19

Курс доллара вырос до 72 рублей

RT на русском03:57

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,76 рубля

ТАСС03:07

Средневзвешенный курс доллара вырос до 71,92 рубля

ПРАЙМ04:35
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Путешествия

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
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Общество

В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»

РБК 09:24
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
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Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в расчленении жены петербуржца

РБК 10:43
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Общество

Эксперты связали рост продаж спортивных товаров с выплатами на детей

Российские семьи с детьми в возрасте до 16 лет потратили социальные выплаты, начисленные государством в качестве поддержки в условиях распространения коронавируса COVID-19, на спортивные товары, детскую мебель, игрушки, музыкальные инструменты, аксессуары для компьютеров и гаджетов, а также велосипеды и аксессуары для них.
РБК 09:33
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Политика

Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
Коммерсантъ 10:49
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Финансы

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс 08:50
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Здоровье

Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни

ToDay News Ufa вчера в 15:56
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Интернет

«Яндекс» объяснил установку «Телемоста» на компьютерах пользователей

Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост».
REGNUM 09:00
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Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

Коммерсантъ 09:18
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Футбол

«Борнмут» может подать иск на Hawk-Eye из-за незасчитанного гола в матче «Астон Виллы» и «Шеффилда»

Руководство клуба на этой неделе обсудит возможность подачи иска на компанию Hawk-Eye, чтобы потребовать денежную компенсацию.
Sports.ru 10:30
Политика

Китай заблокировал статью Путина

Китайские власти заблокировали статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне на территории страны.
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Игры

Визуальная новелла Locked отправилась в релиз

Locked – визуальная новелла от инди-студии Redmoon Games, посвященная полной загадок истории героев, которые оказались в таинственном особняке.
Srnsk 25 июля в 23:24
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Японский концерн Toyota получил в России ОТТС на внедорожник Fortuner, а также пикап Hilux.
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Общество

Знаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии

Михаил Скипский прекратил работу с детьми после того, как его обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
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Представлен Realme C15 – смартфон с батареей на 6000 мАч за $137

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Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии

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В институте Росгидромета опровергли прогноз о магнитной буре

Москва, 28 июля 2020, 13:39 — REGNUM Мощной магнитной бури на Земле в ближайшие дни не ожидается.
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Общество

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
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Единоборства

Исмаилов назвал Емельяненко опасным соперником

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о том, как относится к Александру Емельяненко после победы над ним.
Pravda.Ru вчера в 04:58
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Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости 07:56
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Общество

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
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Общество

ВЦИОМ: две трети россиян оказались против электронных трудовых книжек

Переход на электронные трудовые книжки не воодушевил большинство россиян.
Телеканал 360° 04:06
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
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Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
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Происшествия

В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса

На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
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Общество

На Урале школьница осквернила мемориал героям войны

Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, 28 июля 2020, 10:13 — REGNUM В Белоярском районе Свердловской области школьница использовала бюст Героя Советского Союза Николая Попова для фотосессии.
REGNUM 03:13
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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