Финансы
ПРАЙМРубль снижается к доллару и евро вслед за нефтью
Курс рубля днем во вторник снижается к доллару и евро вслед за стоимостью нефти после неудачной попытки подрасти на старте торгов, следует из динамики торгов на Московской бирже.
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Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
РИА Новости 09:58
Происшествия
Более 20 автомобилей пострадало в Самаре из-за сильного ветра
В Самаре более 30 деревьев, остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция упали из-за сильного ветра, повреждено 24 автомобиля.
RT на русском 14:11
Армия и оружие
Видео испытаний морской версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» появилось в Сети
Испытания морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-МЕ показаны на видео.
Политическая Экспертиза 10:41
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 02 августа в 09:50
Гаджеты
Apple представила обновлённый 27-дюймовый iMac
The GEEK 11:57
Футбол
Медведев подтвердил желание Кузяева играть в Европе
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Далер Кузяев может сменить клуб.
LiveSport.ru 14:07
Политика
Лукашенко заявил о цели задержанных в Белоруссии россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание группы россиян в Минске.
РЕН ТВ 06:29
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что увеличила грудь из-за комплексов
Из-за маленькой груди у Хилькевич развивались комплексы, растянувшиеся на долгие годы, и когда актриса стала взрослой, решила раз и навсегда покончить с этой проблемой.
Bimru.ru 03:50
Космос
Crew Dragon завершил первый пилотируемый полет на МКС
Согласно расчетам NASA и компании SpaceX, борт должен был приводниться в 21:48 по московскому времени.
Слово и Дело 02 августа в 21:41
Экономика
Минфин РФ начал процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром
Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.
iReactor вчера в 06:22
Политика
Лукашенко напомнил о месте Белоруссии в клубе космических держав
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал вдуматься в факт присутствия Белоруссии в клубе космических держав.
Rambler News Service 06:00
Финансы
Курс валют: рубль вырос относительно доллара
Рубль вырос относительно доллара и евро 4 августа. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Московской биржи.
Телеканал 360° 10:29
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Космос
ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.
ТАСС 05:56
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос, обвиняемый в коррупции, покинул страну
82-летний экс-король Испании Хуан Карлос решил покинуть страну после того, как несколько недель назад в отношении него началось антикоррупционное расследование.
RuNews24.ru 03:35
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Политика
Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала
В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
Lenta.ru 10:54
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru вчера в 10:00
Футбол
Тульский «Арсенал» подпишет контракт с новым спонсором
У тульского "Арсенала" появится новый официальный спонсор. Подписание контракта пройдет на Центральном стадионе в четверг, 6 августа.
Тульская пресса 13:39
Футбол
Губернатор Самарской области сменил руководство «Крыльев Советов»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков и спортивный директор клуба Геннадий Голубин отправлены в отставку.
RT на русском 14:30
Происшествия
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове погибшего пилота
Перевозчика обязали выплатить семье летчика, погибшего во время рейса, 29 млн рублей, сообщил «Солидарности» президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.
Солидарность вчера в 05:08