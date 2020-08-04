Курс рубля днем во вторник снижается к доллару и евро вслед за стоимостью нефти после неудачной попытки подрасти на старте торгов, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Рубль снижается к доллару и евро вслед за нефтью

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