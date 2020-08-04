Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Российская газета 10:14
Политика
США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском 09:45
Происшествия
Daily Mail опубликовала новое видео задержания Джорджа Флойда
Опубликованные записи - часть видео, снятого на камеры, которые были закреплены на телах участвовавших в задержании полицейских.
ТАСС 04:42
Общество
Посольство США: РФ не уведомила дипломатов о переводе Уилана в колонию
Власти РФ не уведомили американских дипломатов о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовскую колонию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря американской дипмиссии в Москве Ребекки Росс.
Газета.Ru 10:04
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
Evo-rus.com 05:33
Армия и оружие
США и России предрекли войну из-за Арктики
Военные аналитики обсуждают возможность войны из-за Арктики между Россией и США.
Вечерний курьер 04:11
Политика
Экс-соперник Лукашенко обратился с просьбой о помощи к мировым лидерам
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало адресовал лидерам 32 стран письмо с просьбой о помощи в проведении в республике свободных выборов.
ФАН вчера в 20:44
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
RT на русском вчера в 16:30
Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
RT на русском 07:34
Кино
«Игра престолов» снова стала самым скачиваемым сериалом в мире
Комсомольская правда 03:26
Общество
Замглавы Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса
Заместитель главы администрации Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса.
Новая Кубань 08:29
Здоровье
Минздрав РФ предупредил о четырех новых штаммах гриппа осенью
Глава ведомства накануне предупреждала, что в эпидсезон в стране ожидается «грипп-незнакомец», от которого жителей России не прививали ни в прошлом году, ни в предыдущие.
Комсомольская правда 08:54
Политика
Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко на выборах
Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах.
Lenta.ru 10:49
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.
РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
"Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", — заявил источник газеты. Елена Кондулайнен родилась в 1958 году.
РИА Новости 08:22
Происшествия
Комитета против пыток: СК начал проверку о жалобе на полицейское насилие во время московских протестов 2019 года
Правозащитники из Комитета против пыток сообщают о том, что СК начал первую доследственную проверку о жалобе на полицейское насилие во время московских протестов 2019 года.
Эхо Москвы 08:32
Футбол
Барриос: Мне комфортно работать с Семаком. Он дал мне свободу на поле
Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказал мнение о работе с главным тренером клуба Сергеем Семаком.
Нева Спорт 09:47
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Политика
Минобороны Беларуси назвало плановыми сборы на границе с Россией
Телеканал RTVI 05:47
Игры
Фанат превратил Skyrim в Sekiro с помощью модов
Энтузиаст превратил The Elder Scrolls V: Skyrim в Sekiro: Shadows Die Twice.
CyberSport.ru 06:35
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37
Наука
Британские ученые сопоставили сперматозоид со штопором и выдрой
Ученым удалось установить, что сперматозоиды двигаются наподобие штопора или же выдры в тот момент, когда она находится в воде.
Live24 05:26
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08