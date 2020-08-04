Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКурс доллара снизился до 72,98 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,2%, до 72,98 рубля, курс евро подешевел на 1,1%, достигнув отметки в 85,11 рубля. Накануне курс доллара на Московской бирже увеличился на 0,05%, составив 74,46 рубля.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Рубль подорожал к доллару и евро на внешнем позитиве

Интерфакс03:28

Курс доллара снижается на открытии Мосбиржи

Экономика сегодня03:57

Рубль немного окреп на открытии торгов

News.ru03:56

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:24

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:22

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

ТАСС03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия

В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте

RT на русском 12:33
161
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году

RT на русском вчера в 09:35
45
Происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
6
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
1K
Политика

В минобороны Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах

Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник, 4 августа, на сайте министерства обороны республики.
Известия 10:39
1
Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
4,6K
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
307
Политика

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
100
Политика

Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»

«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он.
Коммерсантъ 11:31
1
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
683
Шоу-бизнес

Рита Дакота получила положительный результат теста на коронавирус

Два теста показали отрицательный результат, а другой – положительный.
Evo-rus.com 08:57
12
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
4
Общество

Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции

Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
70
Игры

Выход GTA V для Xbox и PlayStation планируется в 2021 году

Представители студии Take-Two заявили, что выход пятой части Grand Theft Auto (GTA V) на PlayStation 5 и Xbox Series X запланирован на вторую половину следующего года.
Live24 07:36
10
Политика

Лукашенко напомнил о месте Белоруссии в клубе космических держав

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал вдуматься в факт присутствия Белоруссии в клубе космических держав.
Rambler News Service 06:00
68
Происшествия

В Петербурге оштрафовали двух выпускников за нарушения на ЕГЭ

Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге мировые суды вынесли решения по административным правонарушениям двум выпускникам, сдававшим ЕГЭ.
REGNUM 10:30
3
Наука

Дружба с отличниками положительно сказывается на результатах учеников

У специалистов получилось доказать, что дружба с отличниками выступает в качестве катализатора для повышения собственной успеваемости.
Live24 03:19
10
Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Газета.Ru 11:05
10
Политика

Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

В конце июля в интервью ряду украинских СМИ Кравчук уже заявлял о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке страны, а также о возможном создании в Донбассе свободной экономической зоны.
Известия 10:52
10
Гаджеты

Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием

Как отмечают эксперты, некоторые ноутбуки и айфоны помогают пользователю выдерживать такой режим — они прекращают зарядку на уровне 60-80%, даже если остаются подключенными к сети.
ИА Красная Весна 02 августа в 23:15
107
Шоу-бизнес

Артем Маркелов и Катя Жужа назвали новорожденного сына Максом

Артем Маркелов и Катя Жужа назвали недавно родившегося сына Максом. Имя малыша на своей странице в Instagram рассекретил гонщик.
Дни24 03:02
Авто

Дополнено: Maruti Suzuki Vitara Brezza превратится в Тойоту

Следующим будет перелицован популярный в Индии паркетник Maruti Suzuki Vitara Brezza.
Драйв 08:48
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
192
Политика

Вассерман заявил об «ошибке Януковича» у Лукашенко

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими последними действиями в отношениях с Россией совершает такую же ошибку, что и бывший украинский лидер Виктор Янукович.
Lenta.ru 12:15
Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
134
Общество

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК 12:09
2
Фигурное катание

ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса

Raniero Corbelletti / AFLO Международный союз конькобежцев (ISU) решил изменить формат проведения серии Гран-при по фигурному катаю из-за эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 11:38
Шоу-бизнес

Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно

Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
46
Игры

Авторы Baldur’s Gate III просят геймеров не покупать игру у мошенников

Брюссель, 4 августа 2020, 14:36 — REGNUM Larian Studios просит геймеров пока не оформлять предзаказ игры Baldur's Gate III.
REGNUM 07:36
Армия и оружие

Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА

Актуальные Новости 08:47
20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное