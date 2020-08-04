Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКурс доллара снизился до 72,98 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,2%, до 72,98 рубля, курс евро подешевел на 1,1%, достигнув отметки в 85,11 рубля. Накануне курс доллара на Московской бирже увеличился на 0,05%, составив 74,46 рубля.
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Курс доллара снизился до 72,98 рубля

Аргументы и Факты04:58

Рубль немного окреп на открытии торгов

News.ru03:56

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:24

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:22

Курс доллара снижается на открытии Мосбиржи

Экономика сегодня03:57

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

ТАСС03:26
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:11, Ашберн

Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал

КП - Беларусь07:38
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Происшествия

МВД Ливана: в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра

Газета.Ru 15:16
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
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Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
6
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
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Политика

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана 09:42
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Происшествия

В Москве пассажир такси ранил ножом водителя

Пассажир ранил таксиста ножом при конфликте на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
РИА Новости 15:46
Политика

Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала

В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
Lenta.ru 10:54
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Экономика

Минск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей

"От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд рублей", - сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске.
Интерфакс 05:59
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Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
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Политика

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК вчера в 15:00
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Происшествия

Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже

Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
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Происшествия

Консул Ливана в России рассказал о ситуации в Бейруте

RT на русском 14:40
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
482
Политика

Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com 08:58
797
Экономика

WSJ: в США регулятор проводит проверки в отношении Kodak

Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит проверки в отношении американской компании Kodak в связи с тем, что ее акции в июле в свете получения кредита от властей сначала значительно подорожали, а потом подешевели.
ТАСС 15:18
Экономика

Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
RT на русском 07:34
5
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

В России началась процедура денонсации. В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром.
The Penza Post 03:17
1K
Общество

Выпускник из Узловой сдал ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов

11-классник из Узловой Никита Грудинин сдал сразу два экзамена на максимальный балл – русский язык и химию.
Первый Тульский 03:58
1
Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
5,4K
Общество

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 17:06
1,8K
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

"Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!" - подписала Королева под общим архивным фото 2018 года.
Paparazzi.ru 07:30
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Политика

ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию

ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily 12:29
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Единоборства

Хабиб начал отсчёт дней до боя с Гэтжи и показал фото с тренировки

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал вести отсчёт дней до боя с временным чемпионом лиги в лёгком дивизионе Джастином Гэтжи.
Чемпионат 11:21
1
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
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Общество

В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди

К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
34
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
134
Политика

170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны

Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм.
КМВ Новости 04:19
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Кино

Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Netflix заявила о выходе сериала о "золотом веке" видеоигр.
Piter.tv 09:51
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