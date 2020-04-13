Курсы иностранной валюты снижаются по отношении к рублю на открытии биржевых торгов в Москве, доллар торгуется в районе 73,2 рублей, евро - 80,31, свидетельствуют данные с Московской биржи. Таким образом, по отношению к американской валюте рубль растет на 0,75%, к евро - на 0,5%.

Курс доллара снизился до 73,2 рублей на открытии торгов

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