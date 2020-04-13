Финансы
Газета.RuКурс доллара снизился до 73,2 рублей на открытии торгов
Курсы иностранной валюты снижаются по отношении к рублю на открытии биржевых торгов в Москве, доллар торгуется в районе 73,2 рублей, евро - 80,31, свидетельствуют данные с Московской биржи. Таким образом, по отношению к американской валюте рубль растет на 0,75%, к евро - на 0,5%.
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Комментарии
Общество
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
Шоу-бизнес
Во время флешмоба Дана Борисова случайно показала лишнее
Скандально известная телеведущая Дана Борисова решила поучаствовать в своеобразно флешмобе с подушками, который проводился в социальной сети Instagram, однако во время позирования телеведущей перед камерой произошло несколько эксцессов.
Bimru.ru 02:04
Общество
Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
Общество
С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
Наука
Как квантовая физика влияет на живую природу: научные споры
Популярная механика 13:22
Кино
В духе «Чужого»: раскрыт альтернативный концепт Ящера из фильма «Новый Человек-паук»
Художник концепт-артов «Нового Человека-паука» Джерад С. Маранц поделился в своем Instagram-профиле иллюстраций с альтернативным образом суперзлодея Ящера, которого в блокбастере Марка Уэбба воплотил Рис Иванс.
Киноафиша России вчера в 04:00
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости 15:07
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
Футбол
«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты
Руководство футбольного клуба «Сочи» намерено обсудить с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом.
RT на русском 08:49
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Общество
Власти Китая запретили своим ученым публиковать исследования о происхождении коронавируса без их разрешения
Правительство Китая ввело запрет для своих ученых на публикацию исследований о происхождении коронавируса.
Агентство Телеграф 08:55
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Общество
В доме престарелых в Вязьме коронавирус заподозрили у 86 человек
В Вязьме Смоленской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов подтвержден один случай коронавируса, еще 86 диагноз поставлен предварительно, заявили в администрации региона.
Взгляд.ру вчера в 12:06
Общество
Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.
Рамблер 16:32
Общество
В МВД назвали самые криминальные регионы России
Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
Здоровье
Минздрав видит риски дефицита некоторых препаратов в России
Минздрав России видит риски дефицита в стране некоторых лекарственных препаратов, в частности по 17 установлены лимиты, чтобы держать их остатки на контроле, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 11:42
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Здоровье
Сергей Носов рассказал о состоянии здоровья заболевших коронавирусом колымчан
Магаданская правда 18:21
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Здоровье
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Общество
Проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начнут с 14 апреля
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Москве с 14 апреля начнется тестирование горожан на иммунитет к коронавирусу.
Комсомольская правда 13:30
Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
Политика
ЦИК опубликовал буклет с разъяснениями всех изменений в конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала на своем сайте информационный буклет "Поправки к конституции: почему это важно", в котором объясняются все выносимые на общероссийское голосование изменения в основном законе.
ТАСС 15:38
Общество
В КНР выявили коронавирус еще у 27 человек, въехавших из России
Заражение новым типом коронавируса выявлено в китайском автономном районе Внутренняя Монголия еще у 27 человек, которые въехали в Китай из России через КПП Забайкальск – Маньчжурия, говорится в заявлении комитета по здравоохранению автономного района.
РИА Новости 10 апреля в 23:58
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19