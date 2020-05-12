Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Рубль умеренно укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:26

ЦБ повысил курс доллара на 14 мая до 73,58 рубля

ТАСС07:07

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:43

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:15

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Доллар упал до 73,58 рубля

News.ru03:31

Курс доллара стал ниже 73 рублей впервые с 30 апреля

Газета.Ruвчера в 09:36
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Комментарии

Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

REGNUM 07:15
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Происшествия

Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП

Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
Общество

Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

Список ip-адресов, с которых шли атаки, будет передан в Следственный комитет России, заявил 12 мая журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.
REGNUM вчера в 07:54
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Общество

Экзамены для девятиклассников отменили

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Политика

Глава Минздрава допустил трансформацию ОМС

Москва, 13 мая 2020, 14:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил трансформацию системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:11
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
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Авто

Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

В Youtube появилось видео, в котором российский блогер пытается оценить, что выгоднее: купить новую Lada Vesta с салона или собрать машину из запчастей, доступных в интернете.
SpeedMe вчера в 04:24
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

РИА Новости 06:08
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
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Общество

Глава Минобрнауки предложил провести выпускные в вузах онлайн

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил провести выпускные в вузах в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 07:33
Здоровье

962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры

Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
Журнал Авто.ру вчера в 04:32
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Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72,4%

Продажи новых легковых автомобилей в апреле в России рухнули на 72,4%. Такие данные озвучили аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Деловое.ТВ вчера в 08:24
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Общество

В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
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Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за несколько недель

Bimru.ru 06:59
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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
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Общество

«Победа» возобновит полеты 1 июня

Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов.
BFM.ru 04:17
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Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Футбол

Стартует 8-й тур молодёжного первенства Туркменистана по футболу

Turkmenportal 11 мая в 05:00
Происшествия

В Омской области после жалоб пациентов проверят Калачинскую ЦРБ

АиФ Омск 05:04
Общество

Мишустин заявил, что доплаты медикам должны быть выплачены вовремя

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания по социально-экономическим вопросам заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы доплаты медикам были выплачены вовремя.
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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей

О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
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Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере

Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
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