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Курс рубля растет к доллару и падает к евро
Expert.ru
  • Вести.Ru10:56
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Евро подорожал на 12 копеек — до 80,79 рубля.В источнике
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Рубль растет к доллару и евро

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