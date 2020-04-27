Курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи снизился на 0,1 процента, до 74,47 рубля, об этом говорят данные торговой площадки. Евро на открытии торгов тоже вырос до 80,79 рубля. Рост европейской валюты составил 0,2 процента.

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,6K

Армия и оружие Шойгу анонсировал крупные учения двух армий в 2020 году Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Минобороны проведет крупные учения на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.

Общество Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом "С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами. 1,5K

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 39

Общество Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 310

Общество В Калужской области ввели масочный режим Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим. 191

Общество ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов. 15

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.

Политика Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Настя Каменских порадовала поклонников новым видео.

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 221

Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 61

Шоу-бизнес 46-летнюю бывшую модель осудили за слишком глубокое декольте 46-летняя знаменитость появилась в эфире американского реалити-шоу Making The Cut в понедельник, 27 апреля, в коротком перламутровом платье с глубоким декольте, которое оголяло грудь.

Общество Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии Отдельные рекомендации указаны для тех, кто решил уехать на дачу — напомним, по указу губернатора это сделать можно, но чтобы сменить место самоизоляции.