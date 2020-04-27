Финансы
Аргументы и ФактыКурс доллара снизился до 74,47 рубля
Курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи снизился на 0,1 процента, до 74,47 рубля, об этом говорят данные торговой площадки. Евро на открытии торгов тоже вырос до 80,79 рубля. Рост европейской валюты составил 0,2 процента.
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда27 апреля в 03:30
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
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Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Шойгу анонсировал крупные учения двух армий в 2020 году
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Минобороны проведет крупные учения на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
Газета.Ru 06:01
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
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Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Игры
Магазин Epic Games Store изменил условия получения бесплатных игр
Вашингтон, 29 апреля 2020, 12:41 — REGNUM Пользователи Epic Games Store должны будут какое-то время проходить двухфакторную аутентификацию при получении бесплатных игр.
REGNUM 05:41
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В России продлены ограничения на въезд иностранных граждан
Москва, 29 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Ограничения на въезд в Россию иностранцев, введённые на фоне пандемии коронавируса, продлены.
REGNUM 05:35
Общество
В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Армия и оружие
В США показали прототип нового танка для сухопутных сил
В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 27 апреля в 04:01
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Авто
УАЗ представил дом на колесах на основе «Буханки»
Новая модификация модели СГР ("Буханка") превратилась в самый настоящий дом на колесах.
NewInform 05:57
Политика
Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков
В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников
Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Настя Каменских порадовала поклонников новым видео.
Экспресс газета 04:39
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В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
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Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Общество
Российский боец ММА высмеял угрозы Соловьева в адрес Уткина
РИА Новости вчера в 13:19
Шоу-бизнес
46-летнюю бывшую модель осудили за слишком глубокое декольте
46-летняя знаменитость появилась в эфире американского реалити-шоу Making The Cut в понедельник, 27 апреля, в коротком перламутровом платье с глубоким декольте, которое оголяло грудь.
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Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
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Экономика
Alphabet отчиталась о росте выручки на 13% в I квартале
Показатель выручки вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Общество
Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии
Отдельные рекомендации указаны для тех, кто решил уехать на дачу — напомним, по указу губернатора это сделать можно, но чтобы сменить место самоизоляции.
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«Алроса» приостановила огранку алмазов до конца лета
Корпорация «Алроса» приостановила работу предприятий по огранке алмазов до конца лета из-за пандемии коронавируса.
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