Курс доллара снизился до 74,59 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,11 %. На 10:00 по московскому времени доллар стоил 75,59 рубля, пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Однако уже через пять минут он стоил уже 74,42 рубля.