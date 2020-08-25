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Невские Новости

Курс доллара снизился до 74,59 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,11 %. На 10:00 по московскому времени доллар стоил 75,59 рубля, пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Однако уже через пять минут он стоил уже 74,42 рубля.В источнике
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Банки.ру

Рубль дешевеет в начале торгов

Банки.ру03:30
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и незначительно опускается к евро

Газета.Ruвчера в 03:07
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.рувчера в 03:11
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,59 рубля

ТАССвчера в 03:17
Аргументы и Факты

На открытии торгов курс доллара снизился до 74,59 рубля

Аргументы и Фактывчера в 04:42
RT на русском

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 03:01
ПРАЙМ

Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов

ПРАЙМвчера в 03:18

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
57

National Interest впечатлила беспилотная версия танка «Армата»

Конструкторам, работавшим над беспилотной версией российского перспективного танка T-14 «Арматa», удалось решить проблему, присущую любой машинe c дистанционным управлением, a именно обеспечение техники «ситуационной осведомленностью», пишет американское издание National Interest.
Известия23:26
19

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
5

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
8

Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
5

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
3

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима.
REGNUM04:59
4

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не боится разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным, так как без этого диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает Euronews.
Аргументы и Факты18:54
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