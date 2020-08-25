Курс доллара снизился до 74,59 рубля
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,11 %. На 10:00 по московскому времени доллар стоил 75,59 рубля, пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Однако уже через пять минут он стоил уже 74,42 рубля.В источнике
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