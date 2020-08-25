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Невские Новости

Курс доллара снизился до 74,59 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,11 %. На 10:00 по московскому времени доллар стоил 75,59 рубля, пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Однако уже через пять минут он стоил уже 74,42 рубля.В источнике
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Банки.ру

Рубль дешевеет в начале торгов

Банки.ру03:30
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и незначительно опускается к евро

Газета.Ruвчера в 03:07
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.рувчера в 03:11
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,59 рубля

ТАССвчера в 03:17
Аргументы и Факты

На открытии торгов курс доллара снизился до 74,59 рубля

Аргументы и Фактывчера в 04:42
RT на русском

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 03:01
Известия

Рубль укрепился к евро и доллару

Известия24 августа в 06:18

Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Известия17:30
33

Sony анонсировала смартфон Xperia 8 Lite

Смартфон Sony Xperia 8 Lite построен на однокристальной системе Snapdragon 630, оснащается 6-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ с соотношением сторон 21:9. В основную камеру включены датчики изображения на 12 и 8 Мп, объективы с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Из рекламных тизеров ясно, что камера Xperia 8 Lite предоставит высококлассные фотографии с подчеркнутым объектом.
Anonsens03:20

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
РИА Новости02:17
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Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
7

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
5

МВД предложило создать единый реестр участников движения АУЕ в России

Врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук заявил, что они рассматривают возможность создания единой базы участников движения АУЕ (экстремистская организация, запрещена в России).
VSE42.RU22:23