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REGNUM
REGNUM

Курс евро превысил 89 рублей впервые с марта 2020 года

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб.. Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфаксвчера в 11:31
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Курс Евро превысил 89 рублей впервые почти за полгода

Эхо Москвы01:04
RT на русском

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года

RT на русскомвчера в 11:23
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Интерфаксвчера в 11:38
ТАСС

Эксперты: рубль слабеет под влиянием геополитических факторов

ТАССвчера в 15:31
Росбалт

Российская нацвалюта падает, курс евро превысил 89 рублей

Росбалтвчера в 11:36
Дума ТВ

Доллар упал до 74,59 рубля

Дума ТВвчера в 04:11
Evo-rus.com

Впервые с марта курс евро превысил 88 рублей

Evo-rus.com24 августа в 06:49

National Interest впечатлила беспилотная версия танка «Армата»

Конструкторам, работавшим над беспилотной версией российского перспективного танка T-14 «Арматa», удалось решить проблему, присущую любой машинe c дистанционным управлением, a именно обеспечение техники «ситуационной осведомленностью», пишет американское издание National Interest.
National Interest впечатлила беспилотная версия танка «Армата»
Известия23:26
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Уральский епископ назначен викарием патриарха Кирилла

Епископ Невьянский и Нижнетагильский Евгений был назначен викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации патриархии, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Коммерсантъ Екатеринбург00:22

Казахстан купит вакцину «Спутник V» после завершения испытаний

Казахстанская компания «СК-Фармация» заключила соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний.
Известия02:31
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Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
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Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.
РИА Новостивчера в 09:11
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Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
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