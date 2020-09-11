Курс доллара снизился до 74,90 рубля
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Москва, 11 сентября 2020, 13:41 — REGNUM На исходе рабочей недели рублю удается теснить американский доллар и поддерживать статус-кво в паре с евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.В источнике
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