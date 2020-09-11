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REGNUM
REGNUM

Курс доллара снизился до 74,90 рубля

Москва, 11 сентября 2020, 13:41 — REGNUM На исходе рабочей недели рублю удается теснить американский доллар и поддерживать статус-кво в паре с евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.В источнике
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Банки.ру

Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:20
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Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Компаниявчера в 03:42
Интерфакс

Рубль вырос к доллару и евро вопреки негативу с внешних рынков

Интерфаксвчера в 03:28
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Доллар подешевел до 75,15 рубля

Профильвчера в 03:32
Интересант

Рубль с утра повышается против доллара и евро. Фондовый рынок РФ «в минусе» из-за дешевеющей нефти

Интересантвчера в 03:20
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 75,15 руб

ТАССвчера в 03:06
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже вырос до 75,36 рубля

Москва 2410 сентября в 03:43

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
РИА Новости19:08
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки10 сентября в 09:31
1,2K

В Екатеринбурге мужчину убили в драке в центре города

Молодой человек скончался от ножевых ранений после драки в ночь на субботу около одного из баров в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости01:53
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Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

Сейм Литвы избрал нового президента Белоруссии

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом, — и созданный по ее инициативе представительный орган народа — координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента», — говорится в тексте принятой в Литве резолюции.
Rusvesna.su21:00
1,7K

AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих новых продуктов, а именно процессоров семейства Zen 3 и графики следующего поколения RDNA 2. Компания AMD уже начала рассылать приглашения на два мероприятия.
Megaobzor.com10 сентября в 14:09
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РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
6,8K

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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