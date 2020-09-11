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REGNUM
REGNUM

Курс доллара снизился до 74,90 рубля

Москва, 11 сентября 2020, 13:41 — REGNUM На исходе рабочей недели рублю удается теснить американский доллар и поддерживать статус-кво в паре с евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.В источнике
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Интерфакс

Рубль вырос к доллару и евро вопреки негативу с внешних рынков

Интерфаксвчера в 03:28
Банки.ру

Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:20
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 74-75,5 руб./$1 и 88-89,5 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркетвчера в 07:46
Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 14–18 сентября

Коммерсантъ05:05
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:15
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русскомвчера в 03:02
РИАМО

Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро

РИАМО10 сентября в 04:05

Житель Челябинской области принял участие в телепрограмме «Поле чудес»

Южноуралец не отгадал слово, зато повидался с Якубовичем, исполнил вместе с музыкальным коллективом на сцене «Поля чудес» песню "Земля родная" Марины Девятовой и передал Леониду Аркадьевичу гостинцы с малой родины: соленья-варенья, игрушечного лешего, тарелку из дутого стекла, выполненную местными мастерами, и книгу из музея "Исток".
Житель Челябинской области принял участие в телепрограмме «Поле чудес»
Копейский рабочий05:04
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.
РИА Новости08:43
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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