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Общество В России выявлено 10,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Москва, 9 мая 2020, 10:52 — REGNUM В России за последние сутки выявлено 10 817 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.