Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 74 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,1%, до отметки 74 рубля, курс евро также опустился на 0,1% - до 80,19 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Рубль умеренно вырос к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков
Интерфакс06 мая в 03:25
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Комментарии
Общество
В России за сутки умерли 104 пациента с коронавирусом
В России за последние сутки скончались 104 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:50
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM вчера в 12:28
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 01:32
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 8 мая 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 155 случаев выявления коронавируса.
REGNUM вчера в 03:41
Шоу-бизнес
Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса
Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).
Пятый канал вчера в 23:58
Общество
В Татарстане выявили 83 новых случая коронавируса
В Татарстане подтвердили 83 новых случая заражения COVID-19: Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ Казань вчера в 03:40
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных смартфонов в мире
Аналитический отдел компании Canalys опубликовал статистику продаж новых смартфонов на глобальном рынке за первые три месяца 2020 года.
Газета DAILY вчера в 16:06
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 17 мая
Режим повышенной готовности, установленный постановлением губернатора Пензенской области от 16 марта, продлен до 17 мая включительно.
Smi58.ru вчера в 11:08
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов
Общее число выздоровевших достигло 12 799. Накануне в Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1032 пациента.
RT на русском 03:33
Общество
Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области на 9 мая коронавирус подтвердился еще у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 674 человека, сообщили в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Южная служба новостей 04:01
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity
Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
За рулем Кубань вчера в 15:01
Общество
Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно
Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
REGNUM вчера в 18:43
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Единоборства
Боец UFC сдал положительный тест на коронавирус за день до турнира
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Роналду Соуза сдал положительный тест на коронавирус за день до своего выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле 10 мая.
Lenta.ru 03:16
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
Общество
В Пермском крае выявлено 16 новых заболевших коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал данные о распространении коронавируса в России на 9 мая. В Прикамье выявлено 16 новых случаев заболевания.
Business Class (Пермь) 04:03
Общество
9 мая коронавирус подтвердили еще у 86 жителей Тульской области
Сегодня, 9 мая, в Тульской области коронавирус подтвердили еще у 86 человек. Все они были своевременно изолированы.
Первый Тульский 03:53
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Здоровье
В ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса
Курение может навредить больным коронавирусной инфекцией, и версия о способности табака защитить организм от COVID-19 больше похожа на легенду.
Piter.tv вчера в 15:28
Общество
Над Мамаевым курганом в Волгограде прошел авиапарад
"В 10 часов по местному времени (9.00 мск) летчики боевой авиации совершили пролет в парадном строю над Мамаевым курганом города-героя Волгограда в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщает ведомство.
РИА Новости 02:49
Наука
Объяснены нетипичные симптомы коронавируса
Объяснены нетипичные симптомы коронавируса. Об этом рассказала международная группа ученых в публикации для издания Science.
Piter.tv 06 мая в 06:31
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до конца мая
Помимо режима самоизоляции, продлеваются ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
Lenta.ru 07 мая в 09:11
Общество
В России выявлено 10,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Москва, 9 мая 2020, 10:52 — REGNUM В России за последние сутки выявлено 10 817 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:52
Политика
Генсек ООН: террористы и неонацисты наращивают вербовку в интернете
Террористы и неонацисты наращивают вербовку и радикализацию общества с использованием интернета, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости 03:56
Политика
Турция ввела в эксплуатацию часть систем С-400
ТАСС вчера в 04:20