Финансы
ВедомостиКурс доллара снизился на 1 рубль
Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля. Курс доллара – 78,62 руб. (минус 99 коп.), курс евро – 85,4 руб. (минус 5 коп.).
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Комментарии
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Экономика
Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Авто
В России начали продавать особенный UAZ Patriot
В конце января Ульяновский автозавод анонсировал выпуск ограниченной партией особенного УАЗ «Патриот» в спецверсии Antarctic Edition.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса
Сегодня от коронавируса ушла из жизни итальянская актриса Лучия Бозе.
Политика
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
"Простые американцы должны знать - Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", - указал он.
Кино
Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Общество
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России
Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15–20% дешевле, чем осенью 2020 г. Например, билеты в Санкт-Петербург в один конец стоят ровно вдвое дешевле, чем раньше, – 2300 руб. против 4600.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Космос
Телескоп Hubble показал «колыбель» массивных звезд
Авто
В России изменились цены на новые автомобили в марте
Цены на новые автомобили в России продолжают расти.
Общество
Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках»
Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал о хайповых «коронавечеринках», проводимых в Краснодаре, в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1».
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Наука
У живущих в темноте кальмаров нашли сложный световой язык
Кальмары Гумбольдта (Dosidicus gigas) обладают сложной системой биолюминесцентных сигналов, хотя большую часть жизни проводят в темноте, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Армия и оружие
Российских военных проверили на коронавирус
Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
Политика
Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%
По состоянию на 5.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель.
Армия и оружие
Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео
Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Футбол
Роналду может покинуть «Ювентус»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Общество
На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом
Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.