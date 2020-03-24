Финансы

ВедомостиВедомостиКурс доллара снизился на 1 рубль

Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля. Курс доллара – 78,62 руб. (минус 99 коп.), курс евро – 85,4 руб. (минус 5 коп.).
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Рубль немного укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:19

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

Коммерсантъ23 марта в 07:08

Доллар на бирже потерял рубль и упал ниже 79

Фонтанка.Рувчера в 03:09

Курс доллара опустился ниже ₽79 на открытии торгов

РБКвчера в 03:03

Курс доллара снизился до 78,65 рубля

ТАССвчера в 04:02

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

RT на русском23 марта в 08:44

Курс доллара снизился на два рубля

Известиявчера в 06:00
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Комментарии

Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК вчера в 13:58
Авто

В России начали продавать особенный UAZ Patriot

В конце января Ульяновский автозавод анонсировал выпуск ограниченной партией особенного УАЗ «Патриот» в спецверсии Antarctic Edition.
АвтоВзгляд вчера в 09:12
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса

Сегодня от коронавируса ушла из жизни итальянская актриса Лучия Бозе.
Российская газета 23 марта в 10:40
Политика

Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом

"Простые американцы должны знать - Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", - указал он.
ТАСС 00:41
Кино

Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel

Родной город вчера в 07:04
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:31
Общество

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15–20% дешевле, чем осенью 2020 г. Например, билеты в Санкт-Петербург в один конец стоят ровно вдвое дешевле, чем раньше, – 2300 руб. против 4600.
Ведомости вчера в 17:05
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Космос

Телескоп Hubble показал «колыбель» массивных звезд

Портал Поиск 22 марта в 03:40
Авто

В России изменились цены на новые автомобили в марте

Цены на новые автомобили в России продолжают расти.
Автоновости дня вчера в 00:19
Общество

Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках»

Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал о хайповых «коронавечеринках», проводимых в Краснодаре, в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1».
Lenta.ru вчера в 17:54
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:05
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv 23 марта в 14:10
Наука

У живущих в темноте кальмаров нашли сложный световой язык

Кальмары Гумбольдта (Dosidicus gigas) обладают сложной системой биолюминесцентных сигналов, хотя большую часть жизни проводят в темноте, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 вчера в 04:14
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Армия и оружие

Российских военных проверили на коронавирус

Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
Lenta.ru вчера в 19:28
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 06:22
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

По состоянию на 5.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 22:15
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
РИА Новости 00:00
Футбол

Роналду может покинуть «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Soccer.ru вчера в 16:37
Общество

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РИА Новости 00:54
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