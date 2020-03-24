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Авто В России начали продавать особенный UAZ Patriot В конце января Ульяновский автозавод анонсировал выпуск ограниченной партией особенного УАЗ «Патриот» в спецверсии Antarctic Edition.

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Происшествия В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.

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