Финансы
ВедомостиКурс доллара снизился на 1 рубль
Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля. Курс доллара – 78,62 руб. (минус 99 коп.), курс евро – 85,4 руб. (минус 5 коп.).
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Комментарии
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Финансы
Рубль растет к доллару на открытии торгов Мосбиржи
Российский рубль растет к американскому доллару и снижается к евро на открытии торгов Московской биржи в среду, 25 марта.
Общество
Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Здоровье
В Приамурье ожидают большую партию медицинских масок
В ближайшее время в Амурскую область поступит партия масок и дезинфицирующих средств.
Общество
В Краснодаре один из ночных клубов провел «коронавечеринку»
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России из-за угрозы коронавируса закроют ночные клубы и кинотеатры.
Общество
ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
В документах названы те, кто несут ответственность за преступления — вспомогательный отряд гестапо, Служба безопасности рейхсфюрера СС, жандармерия, управление городской полиции.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Происшествия
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек
В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Футбол
Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом данной профессии.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Происшествия
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Энергетика
Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам
Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
В Воронежской области карантин по коронавирусу прошли 447 человек
В Воронежской области за весь эпидемиологический период 447 человек прошли карантин по коронавирусу.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Политика
Организаторы уточнили список участников виртуального саммита G20
Ранее сообщалось, что 26 марта пройдет саммит G20 по коронавирусу, который власти Саудовской Аравии планируют созвать в режиме онлайн, Саудовская Аравия - председатель G20 в 2020 году.
Политика
Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом
Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Общество
Первый человек с подозрением на коронавирус зарегистрирован в Бурятии
Об обнаружении первого человека с подозрением на коронавирус сообщило правительство Бурятии.
Политика
Антонов: СМИ в США лгут о неэффективности борьбы с COVID-19 в России
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ публикуют ложные данные о ситуации с коронавирусом в мире.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.