Финансы

ВедомостиВедомостиКурс доллара снизился на 1 рубль

Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля. Курс доллара – 78,62 руб. (минус 99 коп.), курс евро – 85,4 руб. (минус 5 коп.).
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Курс доллара снизился до 78,13 рубля

ТАСС03:04

Рубль немного укрепился по итогам основной валютной сессии

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Курс доллара вырос до 80,88 рубля

Капитал страны23 марта в 08:30

Официальный курс евро снизился до 85,43 рубля

Москва 24вчера в 06:00

Российские индексы выросли на 5–7% на открытии торгов

РБКвчера в 03:04

Официальный курс доллара снизился более чем на два рубля

РИА Новостивчера в 06:49

Курс доллара вырос до 81 рубля

Ореанда-Новости23 марта в 03:39
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

ТАСС 02:55
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Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
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РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Финансы

Рубль растет к доллару на открытии торгов Мосбиржи

Российский рубль растет к американскому доллару и снижается к евро на открытии торгов Московской биржи в среду, 25 марта.
Экономика сегодня 03:07
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
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В Приамурье ожидают большую партию медицинских масок

В ближайшее время в Амурскую область поступит партия масок и дезинфицирующих средств.
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В Краснодаре один из ночных клубов провел «коронавечеринку»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России из-за угрозы коронавируса закроют ночные клубы и кинотеатры.
Кубань 24 00:19
Общество

ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

В документах названы те, кто несут ответственность за преступления — вспомогательный отряд гестапо, Служба безопасности рейхсфюрера СС, жандармерия, управление городской полиции.
РИА Новости вчера в 14:42
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
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Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
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В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Российская газета 00:29
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Шоу-бизнес

Рэпера Джигана обвинили в нарушении карантина

РЕН ТВ 01:31
Футбол

Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом данной профессии.
Советский спорт вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Энергетика

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Вести.Ru 01:52
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:32
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В Воронежской области карантин по коронавирусу прошли 447 человек

В Воронежской области за весь эпидемиологический период 447 человек прошли карантин по коронавирусу.
Вести Воронеж вчера в 23:00
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Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
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Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
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Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Политика

Организаторы уточнили список участников виртуального саммита G20

Ранее сообщалось, что 26 марта пройдет саммит G20 по коронавирусу, который власти Саудовской Аравии планируют созвать в режиме онлайн, Саудовская Аравия - председатель G20 в 2020 году.
РИА Новости 02:09
Политика

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
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Первый человек с подозрением на коронавирус зарегистрирован в Бурятии

Об обнаружении первого человека с подозрением на коронавирус сообщило правительство Бурятии.
Тайга.инфо вчера в 22:57
Политика

Антонов: СМИ в США лгут о неэффективности борьбы с COVID-19 в России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ публикуют ложные данные о ситуации с коронавирусом в мире.
РИА Новости 01:02
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет вчера в 08:46
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