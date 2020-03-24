Финансы

ВедомостиВедомостиКурс доллара снизился на 1 рубль

Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля. Курс доллара – 78,62 руб. (минус 99 коп.), курс евро – 85,4 руб. (минус 5 коп.).
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Рубль немного укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:19

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара снизился до 78,65 рубля

ТАСС04:02

Курс рубля вырос

Lenta.ru03:37

Курс доллара снизился на два рубля

Известия06:00

Курс доллара на Мосбирже снизился до 78,65 рубля

Москва 2403:25

Доллар и евро вновь выросли к рублю - актуальный курс валют

Российский Диалогвчера в 04:40
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 18:00, Ашберн

Курс валют в Беларуси на 24 марта: доллар и евро сделали шажок назад

КП - Беларусь14:50
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Шоу-бизнес

Барбара Брыльска борется с раком

Российская газета вчера в 05:04
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Общество

МИД РФ 26 марта закроет списки на возвращение граждан России домой

Списки находящихся за рубежом граждан России, которым нужна помощь в возвращении домой, будут закрыты 26 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
Красная весна 16:52
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:07
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 10:40
Политика

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия 06:59
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Господин Собянин сообщил, что за последние десять дней в Россию из-за рубежа приехал миллион человек и их нужно «осадить, чтобы они посидели дома».
Коммерсантъ 07:34
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM 13:54
Общество

PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран

Самый крупный порносайт мира PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран, чтобы остановить распространение коронавируса.
RZN.info 08:24
Авто

Toyota останавливает производство из-за низкого спроса

В связи с падением спроса на машины бренда производство будет ограничено 36 тыс. автомобилей.
SpeedMe 02:01
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
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Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Kinonews.ru 16:08
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Брюса Ли оставили без шансов в современном MMA

Lenta.ru 16:52
Шоу-бизнес

Джим Керри открыл флешмоб «Отрасти бороду в знак протеста»

Лос-Анджелес, США, 24 марта 2020, 12:56 — REGNUM Голливудский актер Джим Керри («Маска», «Вечное сияние чистого разума») решил выразить протест против вынужденного перерыва в работе, отрастив бороду.
REGNUM 05:56
Армия и оружие

Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР

Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
REGNUM 08:19
Общество

В России из-за коронавируса закроют синагоги

Ранее сегодня в РПЦ назвали условия закрытия храмов из-за коронавируса.
Говорит Москва 13:51
Музыка

Metallica «отыграет» старые концерты в YouTube во время карантина

Американская группа Metallica решила запустить акцию с публикацией своих концертов в период карантина из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 15:18
Экономика

Европе предсказали сильнейший экономический кризис

Аналитики Bloomberg прогнозируют сильнейший экономический кризис в еврозоне на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.
РИА Новости 14:41
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
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США на $1 млрд сократят поддержку Афганистану

Коммерсантъ 00:55
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Транспорт

РЖД запустят спецпоезд на Украину

Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
BFM.ru 13:08
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня вчера в 10:01
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
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В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов

В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
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Volkswagen приостановит производство в Нижнем Новгороде

Volkswagen Group Rus временно приостановит контрактную сборку в Нижнем Новгороде на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
РБК Нижний Новгород 08:40
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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