Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 1,27% и достиг $78,593.

Финансы Официальный курс доллара и евро вырос Официальные курсы доллара США и евро из расчета на 24 марта 2020 года выросли, следует из информации, опубликованной на сайте Центрального Банка России.

Здоровье Почему вирус сильнее всего поразил Южную Европу Вирус как будто придуман специально для медленных консервативных обществ с высокой долей пожилого населения, с врачами, привыкшими к привилегированному положению и консервативными семьями с высокой социальной активностью любимых и уважаемых стариков.

Шоу-бизнес Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».

Общество ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.

Авто Volkswagen приостанавливает производство в России "Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели — с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — отмечается в сообщении автоконцерна.

Общество В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, сообщает оперативный штаб о ситуации с коронавирусом в Московской области.

Гаджеты BBK Electronics вошла в топ-5 по продажам смартфонов в России По данным Gartner, принадлежащий ей бренд смартфонов Oppo занял в IV квартале 2019 г. 5-е место по поставкам этих устройств на мировой рынок (7,5% в натуральном выражении).

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