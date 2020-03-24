Финансы
Газета.RuОфициальный курс доллара и евро упал
Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 1,27% и достиг $78,593.
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Финансы
Официальный курс доллара и евро вырос
Официальные курсы доллара США и евро из расчета на 24 марта 2020 года выросли, следует из информации, опубликованной на сайте Центрального Банка России.
Общество
В МВД прорабатывают вопрос депортации иностранцев из-за коронавируса
Из России могут депортировать иностранцев, содержащихся в специальных учреждениях.
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Венесуэла потеряла единственный спутник связи
Здоровье
Почему вирус сильнее всего поразил Южную Европу
Вирус как будто придуман специально для медленных консервативных обществ с высокой долей пожилого населения, с врачами, привыкшими к привилегированному положению и консервативными семьями с высокой социальной активностью любимых и уважаемых стариков.
Общество
Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом
Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
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Общество
Экс-президент Финляндии заразился коронавирусом
У бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари обнаружили коронавирус.
Политика
Жители Италии заменили флаги ЕС на российский триколор
Общество
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах
Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Volkswagen приостанавливает производство в России
"Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели — с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — отмечается в сообщении автоконцерна.
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Общество
Эксперты назвали тех, кто чаще всего заражается коронавирусом в РФ
Большинство заболевших в России являются представителями среднего класса.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Игры
Valve рассказала о короткой жизни Left 4 Dead 3 — это был тестовый проект для Source 2
Общество
В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, сообщает оперативный штаб о ситуации с коронавирусом в Московской области.
Происшествия
В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр
По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
Армия и оружие
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Происшествия
В Москве умер пациент после операции на носовой перегородке
В Москве пациент скончался в больнице после того, как ему провели операцию по исправлению носовой перегородки.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Технологии
Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Гаджеты
BBK Electronics вошла в топ-5 по продажам смартфонов в России
По данным Gartner, принадлежащий ей бренд смартфонов Oppo занял в IV квартале 2019 г. 5-е место по поставкам этих устройств на мировой рынок (7,5% в натуральном выражении).
Футбол
Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет
Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Футбол
Моуринью помогает пожилым людям во время эпидемии коронавируса
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью решил не отсиживаться в четырех стенах.
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Общество
В России за сутки подтвержден 71 случай коронавируса
В России за последние сутки зарегистрирован 71 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.