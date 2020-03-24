Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс доллара и евро упал

Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 1,27% и достиг $78,593.
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Официальный курс доллара и евро упал

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