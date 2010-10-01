Курс американской валюты потерял 0,1% и достиг отметки в 69,64 рубля. Согласно данным Московской Биржи, курс евро снизился на 0,08% — до 78,35 рубля.

Общество Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта. 200

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 698

Культура Концерт на Мамаевом кургане 24 мая увидит вся Россия К концерту ведётся масштабная подготовка – на Мамаевом кургане возвели огромные декорации, а непосредственно 24 июня зрители впервые увидят отреставрированную скульптуру «Родина-мать зовёт!». 6

Общество Россияне смогут увидеть затмение Венеры Россияне увидят затмение Венеры. В пятницу, 19 июня, астрологическое явление можно будет наблюдать практически на всей территории страны. 7

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 802

Политика Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня. 232

Общество Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на беспорядки с участием членов чеченской диаспоры в Дижоне. 758

Общество В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод. 1,6K

Политика Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд. 98

Политика Пашинян не поедет на парад Победы в Москву "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. 365

Общество Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости". 168

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. 19

Здоровье На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.

Футбол Гвардиола сообщил, что Сане уйдет из «Манчестер Сити» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что немецкий форвард Лерой Сане отказался продлевать контракт с клубом.

Здоровье Доктор Мясников назвал признаки опасной головной боли Сильная головная боль, которая сопровождается различными неврологическими симптомами, является опасной для организма, рассказал главный врач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников. 5

Происшествия Бастрыкин заинтересовался делом убитого в Петербурге студента Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что фирма, в которой работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона.