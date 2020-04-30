Финансы
Утро.ruКурс доллара снизился перед праздниками
Утром 30 апреля курс доллара пошел вниз. На открытии торгов Московской биржи он стоил 72,84 рубля. Евро также подешевел до 79,33 рубля.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:35, Ашберн
Комментарии
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. главы правительства
Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства на время болезни Михаила Мишустина.
Компания вчера в 13:45
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия
Суд арестовал задержанную в Харькове женщину с детской головой в пакете
Суд в Харькове арестовал на два месяца задержанную ранее в четверг женщину, у которой в руках был пакет с головой ее 13-летней дочери.
ТАСС вчера в 15:09
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
«Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит
Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.
Go64.ru 29 апреля в 03:35
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:28
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Экономика
Сразу несколько нововведений ждут россиян в мае
Нововведения вступят в силу с первого мая, затронув сразу несколько слоев населения.
Народные новости 29 апреля в 03:00
Происшествия
В майские праздники ГИБДД массово проверит водителей на трезвость
"В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения", - рассказал журналистам представитель ГИБДД.
РЕН ТВ 01:22
Спорт
Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко
Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Бабкина впервые рассказала о своем заболевании
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина впервые после болезни обратилась к подписчикам в Instagram, рассказав им о своем лечении.
Газета.Ru вчера в 17:59
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска
С 30 апреля в Тульской области будут усилены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти региона введут систему цифровых пропусков.
ТК Звезда 28 апреля в 16:27
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
РИА Новости 29 апреля в 10:36
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
ToDay News Ufa вчера в 16:30
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
РИА Новости вчера в 23:16
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Армия и оружие
Вблизи границ России пролетели два стратегических бомбардировщика США
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B совершили полёт вблизи российского Дальнего Востока.
News.ru вчера в 08:33
Общество
В 60 регионах России введен особый противопожарный режим
Эхо Москвы 01:05
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко
РИА Новости вчера в 23:23
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 29 апреля в 12:16