На фоне повышения стоимости фьючерсов на поставку нефти марки Brent российская валюта растет к доллару и евро, следует из данных торгов Московской биржи, передаёт РИА «Новости».

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Политика США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео. 7

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Гаджеты Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS. 27

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Общество СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта.

Игры В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.

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