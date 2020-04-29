Финансы
Парламентская газетаКурс доллара упал ниже 73 рублей
На фоне повышения стоимости фьючерсов на поставку нефти марки Brent российская валюта растет к доллару и евро, следует из данных торгов Московской биржи, передаёт РИА «Новости».
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Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правдавчера в 03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:42, Ашберн
Комментарии
Транспорт
В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию
ВашГород.ру 29 апреля в 23:00
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Происшествия
В Бердске выявлено пять случаев коронавируса
Напомним, в Новосибирске 30 апреля было выявлено 35 новых случаев коронавируса.
Сиб.фм 00:22
Политика
США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия
США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 19:58
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 29 апреля в 12:16
Гаджеты
Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт
В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom вчера в 13:09
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой войны
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Немецкие врачи сфотографировались без одежды из-за нехватки масок
ToDay News Ufa вчера в 05:24
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия вчера в 04:23
Гаджеты
Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов
Цена топовых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет отличаться от актуального поколения - 999 и 1099 долларов соответственно.
Ридус вчера в 15:28
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Космос
С российской лунной станции из-за перевеса могут снять научный прибор
30.04.2020 Российской лунной станции, запуск которой запланирован на будущий год, придется сбросить лишний вес.
Портал Поиск вчера в 06:29
Здоровье
Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки
В период пандемии коронавируса стоит избегать диет, основанных на голодании, рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Известия вчера в 22:00
Общество
СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным
Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта.
РИА Новости вчера в 20:16
Общество
Законы, которые вступают в силу с 1 мая
В мае на территории Российской Федерации вступают в силу ряд законов.
Vologda-poisk.ru 28 апреля в 22:37
Политика
Собянин: Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов
Собянин отметил, что Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов.
Газета.Ru вчера в 13:48
Киберспорт
Тысячи фанатов PUBG жалуются на «засилье ботов» в лобби игры
Тысячи фанатов онлайн-игры в жанре королевской битвы жалуются на «засилье ботов» в стартовом лобби.
Дни24 вчера в 08:46
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Игры
В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman
Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.
Astera вчера в 13:33
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
Общество
В Оренбуржье разрешили работать магазинам в ТРЦ при наличии отдельного входа с улицы
Власти Оренбургской области разрешили работать розничным магазинам, расположенным в торговых центрах и на рынках, при условии, что у них оборудован отдельный вход с улицы.
ТАСС вчера в 17:29
Общество
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru вчера в 10:08
Футбол
Василий Уткин назвал величайшего футболиста в истории
Newia.ru 29 апреля в 13:22
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Единоборства
Экс-чемпион UFC назвал единственный способ победить Нурмагомедова
Instagram Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Люк Рокхолд в эфире Submission Radio поделился единственным способом, которым, на его взгляд, можно победить действующего обладателя титула дивизиона россиянина Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 18:24
Технологии
Эксперт Буянов назвал риски для владельцев «серых» смартфонов
По словам Буянова, «серый» или краденый телефон может попасть в «черный список» компании-производителя или мобильного оператора.
ФАН вчера в 21:54
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07