Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара снизился на 6 копеек, евро — на 5
ЦБ установил официальные курсы валют на 13 ноября. Курс доллара опустился на 5,91 копейки, составив 63,853 рубля (63,9121 рубля на 12 ноября). Курс евро уменьшен на 5,24 копейки до 70,4235 рубля (с 70,4759 рубля на 12 ноября).
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