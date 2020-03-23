Финансы

МР7.руМР7.руКурс доллара снова превысил 80 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 23 марта резко взлетел вверх. По состоянию на 10:15 доллар торгуется на уровне 80,97 рубля. Отметим, что падение курса рубля случилось из-за очередного снижения цен на нефть.
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

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Доллар опустился ниже 80 рублей

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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

Коммерсантъ07:08

Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

РБК07:57

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАСС08:41

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

РИА Новости03:57

Доллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:20
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«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
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Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%

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Протаранивший толпу людей в Москве россиянин получил 16 лет колонии

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Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Lenta.ru 11:08
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Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
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В РФ ужесточат ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина.
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Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
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Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Украина ввела режим ЧС в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях

Правительство Украины приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

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СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
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На Украине проверят умерших на коронавирус

На Украине решили проверить умерших на наличие коронавируса, анализ возьмут у пациентов, скончавшихся от пневмонии.
Lenta.ru 10:11
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СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
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У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную

Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
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Ученые выяснили, как можно использовать графен, одномерную форму углерода, в качестве основы для сверхчувствительных датчиков дальнего инфракрасного излучения и терагерцовых волн.
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Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
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Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

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Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июле, примерно через 11 месяцев она будет получена.
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