Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 23 марта резко взлетел вверх. По состоянию на 10:15 доллар торгуется на уровне 80,97 рубля. Отметим, что падение курса рубля случилось из-за очередного снижения цен на нефть.

Политика СКР возбудил уголовное дело против Чубарова «Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Политика 17 стран попросили помощи у ЕС из-за коронавируса 17 стран попросили финансовой помощи у Европейского союза из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Экономика ОЭСР: коронавирус ударил по экономике сильнее, чем кризис 2008 года Мировая экономика уже пострадала от пандемии коронавируса больше, чем во время глобального финансового кризиса 2008 года, заявил в интервью «Би-би-си» генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа.

Общество Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.

Общество В РФ ужесточат ответственность за нарушение карантина Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина.

Авто У Geely появился большой семиместный кроссовер Чтобы уместить в салон три ряда кресел, инженеры Geely увеличили длину вседорожника до внушительных 4 835 мм при колесной базе более 2,8 м. В ширину Haoyue раздался на 1 900 мм, а высота новинки составляет 1 780 мм.

Армия и оружие Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Здоровье На Украине проверят умерших на коронавирус На Украине решили проверить умерших на наличие коронавируса, анализ возьмут у пациентов, скончавшихся от пневмонии.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Происшествия Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.

Космос Графен превратили в универсальный датчик инфракрасных волн Ученые выяснили, как можно использовать графен, одномерную форму углерода, в качестве основы для сверхчувствительных датчиков дальнего инфракрасного излучения и терагерцовых волн.

Политика Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17 Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Происшествия В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Общество Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июле, примерно через 11 месяцев она будет получена.