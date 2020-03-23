Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.
Читать в источнике
Комментировать644

Подробнее о событии

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАСС06:43

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъ07:47

Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

РБК07:57

На утренних торгах валютной биржи рухнул курс рубля

Пенза-взгляд04:12

Курс евро превысил 87 рублей

RT на русском03:05

Курс доллара и евро заметно выросли в начале торгов

Московский Комсомолец03:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:38, Ашберн

Комментарии

Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Политика

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

Газета.Ru 02:27
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности

Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
REGNUM 12:54
Общество

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe засветился на фото

Впервые обновленный Santa Fe был замечен в начале этого года и теперь на форуме Naver появились свежие кадры новинки.
Тарантас Ньюс 12:33
Шоу-бизнес

Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне

Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
МИР 24 08:09
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Футбол

РФС заподозрил клубы ПФЛ из Краснодара и Черкесска в договорняке

«РФС проводит проверку матча ПФЛ «Урожай» — «Интер» на предмет договорного характера игры», — цитирует Мельникова «Чемпионат».
Bookmaker-ratings.ru 15:56
Футбол

Фердинанд об АПЛ и титуле «Ливерпуля»: «Этот сезон нужно аннулировать. Речь о жизни и смерти людей»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном досрочном завершении сезона в Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:32
Здоровье

Средний инкубационный период коронавируса составляет 5,1 дня

Телеканал RT со ссылкой на Роспотребнадзор уточняет, что средний инкубационный период COVID-19 составляет 5,1 дня, что оправдывает 14-дневный карантин.
Tverigrad.ru 14:29
Экономика

Цена на золото показала самый высокий дневной рост в истории

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле этого года на нью-йоркской бирже Comex в понедельник, 23 марта, выросли на 5,7%, или на $84,7, до $1569,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ 16:59
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Газета.Ru 15:54
Политика

МГИК предложил провести онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Москвичи смогут высказать свою позицию по внесению поправок в Конституцию РФ через интернет.
Российская газета 11:19
Здоровье

Коронавирус: обратите внимание на Россию! (Resett, Норвегия) (Resett)

Если в Европе коронавирус бушует уже два месяца, Россия быстро предприняла первые шаги.
ИноСМИ 17:28
Футбол

Моуриньо поработал волонтёром, доставив товары пожилым людям

Soccer.ru 16:32
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Экономика

МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

В 2020 году мировую экономику ожидает рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже хуже.
Газета.Ru 17:18
Общество

В Великобритании объявили всеобщий карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 16:54
Здоровье

Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ 12:19
Общество

В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек

До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
Вести.Ru 15:49
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг

Тела умерших от коронавируса COVID-19 в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, сообщают местные СМИ.
РИА Новости 14:43
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Общество

ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Российская газета 14:37
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Футбол

«В Европе вечно больше проблем — эмигранты дебоширят, людей насилуют». Беленов о пандемии

Вратарь «Уфы» Александр Беленов поделился мнением о пандемии коронавируса в мире.
Чемпионат 14:30
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня вчера в 22:48
Экономика

Эксперты: банковская система России сейчас больше готова к шокам, чем в 2008 году

В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года.
ТАСС 17:03
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное