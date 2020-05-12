Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск. В последний раз курс доллара находился ниже 73 рублей 30 апреля текущего года.
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Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:43

Доллар в Самаре можно купить за 74,15 рубля

Самара-ГИС03:20

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 30 апреля

RT на русском09:27

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

ТАСС09:20

Евро может упасть ниже 75 рублей после нового соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+

BetOn04:39

Курс доллара опустился ниже ₽73 впервые с 30 апреля

РБК09:21

Новости кризиса 11 мая: семьи с детьми получат по 10 тысяч, безработица выросла вдвое

URA.Ruвчера в 11:00
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Общество

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Интерфакс 09:18
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Общество

В Краснодарском крае назвали дату возобновления работы курортов

Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии.
РБК 09:07
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Происшествия

Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение

Газета.Ru 05:25
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Политика

Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
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Политика

На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
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Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
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Футбол

РПЛ приступила к процедуре возвращения иностранных футболистов в РФ

Москва, 12 мая 2020, 16:46 — REGNUM Руководство Тинькофф Российской премьер-лиги приступило к завершающей стадии процедуры оформления возвращения иностранных футболистов в Россию.
REGNUM 09:46
Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
59
Футбол

Мэр Лондона выступил против проведения матчей чемпионата Англии

Мэр Лондона Садик Хан выступает против проведения в городе футбольных матчей.
Pravda.Ru 08:56
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
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Общество

Попова назвала обстановку в России «напряженной»

Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
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Здоровье

В Оренбуржье выявили 57 новых случаев коронавируса

За истекшие сутки в Оренбургской области выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Orenburg.media 07:46
121
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов

Позитивной динамикой закрылись торги и на Лондонской бирже. Там североморское топливо преодолело отметку в 31 доллар.
РЕН ТВ 03:21
11
Путешествия

Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну

Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой.
РИА Новости 08:51
18
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа

Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
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Наука

Ученые объяснили, как Covid-19 влияет на пренатальный стресс

Международная группа исследователей выявила конкретные источники пренатального стресса, испытываемые матерями.
Naked Science 06:29
Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

На сайте posobie16.gosuslugi.ru запущен сервис для оформления выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.
Газета.Ru 09:21
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Путешествия

Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму

Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07
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Армия и оружие

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
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Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
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Экономика

Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
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Общество

Организаторы «Бессмертного полка» обратятся к следователям

Победа РФ 08:19
Происшествия

В Кузбассе на военном полигоне погибли два сборщика металлолома

Коммерсантъ 04:11
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Фигурное катание

ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании

МК-Спорт вчера в 11:50
Общество

В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
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Происшествия

Челябинский полицейский изнасиловал дубинкой задержанного

Как рассказал источник издания, по версии следственных органов, 6 мая сотрудники ППС задержали в Челябинске 42-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Московский Комсомолец 09:03
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия.
Ревизор.ру 07:10
10
Общество

Попова раскрыла процент заражений коронавирусом на 100 тыс. жителей России

Москва, 12 мая 2020, 16:45 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей России составляет на сегодняшний день 158,3 случая, сообщила 12 мая на брифинге глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
REGNUM 09:45
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