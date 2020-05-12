Финансы

РосбалтРосбалтБанк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Центробанк РФ понизил с 13 мая официальный курс доллара США сразу на 44 копейки до 73,4326 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 56,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 79,4394 рубля.
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Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с апреля

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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

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