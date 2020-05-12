Финансы
РосбалтБанк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро
Центробанк РФ понизил с 13 мая официальный курс доллара США сразу на 44 копейки до 73,4326 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 56,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 79,4394 рубля.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 16:18, Ашберн
Комментарии
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
Piter.tv 04:55
Игры
Послезавтра Sony покажет 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
Sony анонсировала свежий эпизод State of Play, который начнётся 14 мая в 23:00 МСК.
Игромания.ру 13:12
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Российская газета 05:44
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Технологии
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
UfacityNews.ru 16:12
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Политика
Пражские страдания
Не все, наверное, знают, что последней европейской столицей, освобожденной советскими войсками стал вовсе не Берлин, а Прага.
Русская народная линия 11:01
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Общество
Собчак рассказала о лечении перенесшей пневмонию матери
Собчак позднее рассказывала, что у ее матери поднялась температура и ей поставили диагноз «вирусная пневмония».
Lenta.ru 16:01
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
BFM.ru 13:14
Общество
С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей
Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
Общество
Роскосмос подтвердил контракт на доставку космонавта НАСА на МКС
Роскосмос и НАСА подписали контракт на доставку американского космонавта на МКС с помощью пилотируемого корабла "Союз МС", пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
Газета.Ru 16:08
Общество
В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:09
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Политика
В Польше отреагировали на слова Владимира Путина о развитии армии России
В Польше отреагировали на заявление президента России о продолжении развития и совершенствования Вооружённых сил страны.
Военное обозрение вчера в 01:29
Общество
Голикова назвала число регионов, которые могут снять ограничения
Сегодня 11 российских регионов могут выйти из режима ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, перейдя сразу ко второму этапу.
Профиль вчера в 10:54
Общество
Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим
Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте.
Тульская пресса вчера в 13:08
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск 06:27
Политика
Власти Украины решили продлить карантин
С 6 апреля на Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая.
Lenta.ru 02:33
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу.
Деловое.ТВ 12:43
Общество
В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая
Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
Городовой 01:57
Общество
Госдума во втором чтении приняла закон о реформе полиса ОСАГО
Депутаты Государственной думы РФ во втором чтении приняли новые поправки к закону о реформировании страхового полиса ОСАГО.
Car.ru 14:50