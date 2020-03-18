Коронавирус
НовостиВолгограда.руКурс доллара стремится превысить достигнутую планку в 80 рублей
На Московской бирже в среду доллар поднялся до отметки 80,87 рубля, евро – до 88,02 руб. Причем еще во вторник, 17 марта, американская валюта торговалась по 74,97 рубля, европейская – по 82,68 рубля. Доллар преодолел планку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года.
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Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Общество
В России за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом
Пятьдесят два новых случая заражения коронавирусной инфекцикцией зафиксировано в России по состоянию на 19 марта, сообщает оперативный штаб.
Политика
Столтенберг: коронавирус не повлиял на боеспособность НАТО
Новый коронавирус COVID-19 испытывает НАТО на прочность, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Политика
Председателем Мосгоризбиркома избран Юрий Ермолов
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Происшествия
В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Общество
Россия перешла в режим повышенной готовности
На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Общество
Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом
Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Экономика
В США начался экономический кризис
Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Футбол
Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля
Перерыв в чемпионате Англии по футболу в связи с коронавирусом продлен до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении Английской премьер-лиги.
Общество
Baza: власти определились с условием для закрытия Москвы на карантин
По информации журналистов, Москва будет закрыта на карантин, если число заболевших в Москве перевалит за 800 человек.
Единоборства
UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
В Петербурге мошенники стучатся в квартиры из-за коронавируса
В комитете сообщили, что в связи с коронавирусом вообще никто из служб не ходит по домам из-за коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию
Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Технологии
Россия за полгода подготовит прототип вакцины от коронавируса
Разработка прототипа вакцины от коронавируса нового штамма может занять от четырех до шести месяцев, заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Общество
В Венеции в каналах появились дельфины
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.