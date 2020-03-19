Финансы
НовостиВолгограда.руКурс доллара стремится превысить достигнутую планку в 80 рублей
На Московской бирже в среду доллар поднялся до отметки 80,87 рубля, евро – до 88,02 руб. Причем еще во вторник, 17 марта, американская валюта торговалась по 74,97 рубля, европейская – по 82,68 рубля. Доллар преодолел планку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года.
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