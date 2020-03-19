Финансы

РосбалтРосбалтРоссийская нацвалюта колеблется, но доллар уже превышал 81 рубль

Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова повысила свои прогнозы: по курсу доллара — до интервала в 81-83 рубля, по курсу евро — до 88-90 рублей. Напомним, что российская нацвалюта с начала нынешнего года существенно обесценилась к доллару и евро.
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Курс евро превысил 89 рублей

РИА Новости03:54

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Коммерсантъ03:07

Курс доллара в ходе торгов превышал 80 рублей, евро — 87 рублей

Inkazanвчера в 11:55

Рубль вырос к евро и доллару на открытии торгов

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Курс доллара превысил ₽81, евро — ₽89

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Курс доллара превысил 80 рублей, евро подорожал до 88 рублей

Piter.tvвчера в 12:35

Рубль сильно колеблется: доллар поднимался до 81,97 рубля, евро - до 89,6

ПРАЙМ03:28
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Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" в начале мая.
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Неизвестные вначале произвели два взрыва, после чего колонна турецких военных подверглась жёсткому огневому подавлению, в результате чего оказались ранены не менее 8 турецких военнослужащих, а Турция вынуждена была поднять в воздух два ударных беспилотных летательных аппарата.
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Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

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"В России за последние сутки подтверждено 52 случая заражения новым коронавирусом у россиян в 23 регионах страны", - указывается в сообщении.
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Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
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Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
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Специалисты озвучили три первых основных признака заболевания коронавирусом.
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Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 Северного флота «Вепрь» проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Взгляд.ру 07:39
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