Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова повысила свои прогнозы: по курсу доллара — до интервала в 81-83 рубля, по курсу евро — до 88-90 рублей. Напомним, что российская нацвалюта с начала нынешнего года существенно обесценилась к доллару и евро.

Российская нацвалюта колеблется, но доллар уже превышал 81 рубль

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