Финансы
РосбалтРоссийская нацвалюта колеблется, но доллар уже превышал 81 рубль
Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова повысила свои прогнозы: по курсу доллара — до интервала в 81-83 рубля, по курсу евро — до 88-90 рублей. Напомним, что российская нацвалюта с начала нынешнего года существенно обесценилась к доллару и евро.
Читать в источнике
Оценить248
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:26, Ашберн
Комментарии
Политика
Жириновский резко ответил на слова Шнурова о Крыме
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова музыканта Сергея Шнурова, недавно занявшегося политикой, о Крыме.
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
Политика
В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" в начале мая.
Политика
Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Происшествия
В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус
В Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусное заболевание, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Экономика
Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Здоровье
В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Напомним, Владимир Путин заявил, что свыше 70% граждан РФ относятся к среднему классу.
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Армия и оружие
Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе
Неизвестные вначале произвели два взрыва, после чего колонна турецких военных подверглась жёсткому огневому подавлению, в результате чего оказались ранены не менее 8 турецких военнослужащих, а Турция вынуждена была поднять в воздух два ударных беспилотных летательных аппарата.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Общество
В России утвердили список медизделий с особым порядком регистрации
Правительство России утвердило перечень медицинских изделий, которые подлежат особому порядку госрегистрации.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с Рамзаном Кадыровым
Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $19 за баррель
Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199
"В России за последние сутки подтверждено 52 случая заражения новым коронавирусом у россиян в 23 регионах страны", - указывается в сообщении.
Здоровье
Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ
Александр Мясников поделился с россиянами тем, как лично он видит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Происшествия
В Саратове похитили 6-летнюю девочку
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Здоровье
Названы три первых симптома заболевания коронавирусом
Специалисты озвучили три первых основных признака заболевания коронавирусом.
Шоу-бизнес
Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Общество
Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую
Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
Армия и оружие
АПЛ «Вепрь» приступила к испытаниям после ремонта
Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 Северного флота «Вепрь» проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.