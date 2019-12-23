Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: такого никто не ожидал

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Прошлую неделю курс рубля завершил на восходящем тренде. Этому способствовало сразу несколько факторов, в том числе увеличение интереса рынков к рисковым активам после выхода благоприятной статистики по экономике США, а также растущий спрос на рублёвую ликвидность перед налоговыми выплатами декабря.
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Курс доллара: такого никто не ожидал

Expert.ru00:15

Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:22
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Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»

Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
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Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
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Общество

Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России

Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
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Путин признался, что не пьет чай

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Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Газета.Ru 09:29
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Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба

Ferra вчера в 03:24
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Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
Спорт БИЗНЕС Online 14:21
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В действиях Майкла Калви не нашли обмана

Обвинение уже предъявлено основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, директору по инвестициям фонда Ивану Зюзину и бывшему предправления «Восточного» Алексею Кордичеву.
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Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
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Кадыров объяснил вызов на бой Александра Емельяненко

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции в Грозном объяснил свои слова о вызове на поединок бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, сообщает издание «Чемпионат».
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Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН 16:18
Космос

На околоземную орбиту выведен первый спутник Эфиопии

65-килограммовый космический аппарат стал первым спутником Эфиопии на околоземной орбите.
REGNUM 21 декабря в 04:34
Армия и оружие

В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 14:46
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
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СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
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Шоу-бизнес

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Известно, что родные очень просили забрать Анастасию на несколько дней домой, чтобы она встретила праздники с семьёй.
Газета Кемерова 15:32
Авто

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года

Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.
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Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
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Врачи рассказали, почему нужно мыть куриные яйца

Перед едой куриные яйца обязательно нужно ополаскивать водой, утверждают врачи. Зачем это делать, читайте в нашем материале.
Волгоградская правда 13:58
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"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
РИА Новости 13:25
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Кадыров назвал закон о домашнем насилии причиной разрушения семей

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Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
REGNUM 20 декабря в 23:48
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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

Российская газета 05:28
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Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
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Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Ведомости 16:54
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Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что был бы готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если этому будут способствовать обстоятельства.
РИА Новости 04:24
Политика

Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом Устиновым

Во время осмотра одну из палок колбасы взял полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Вечерняя Москва 09:26
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