Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКурс доллара укрепляется во вторник утром

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Курс американской валюты укрепляется во вторник утром на мировом валютном рынке.
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Курс доллара укрепляется во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:58

Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Росбалтвчера в 07:42
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