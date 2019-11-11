Финансы
Московский КомсомолецКурс доллара укрепляется во вторник утром
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика
Россия выразила сожаление на решение Израиля выдать Буркова США
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече с временным поверенным в делах Израиля Яковом Ливне выразил сожаление на решение выдать россиянина Алексея Буркова США.
Известия 13:46
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru 10:01
Здоровье
Ученые рассказали о полезных для здоровья свойствах острой пищи
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, польза острой пищи в том, что она сжигает калории быстрее и ускоряет процесс метаболизма.
ToDay News Ufa вчера в 23:11
Происшествия
В Сети появилась группа в поддержку историка Соколова и петиция
Александр Холодов / youtube В соцсети появилась группа в поддержку историка Олега Соколова, которую создал житель города Ельца, правозащитник и юрист Геннадий Макаров.
РЕН ТВ 04:34
Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие
Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета вчера в 06:50
Общество
Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»
По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Известия 12:01
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Хоккей
ЦСКА в овертайме проиграл «Спартаку»
Газета.Ru 14:00
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Политика
Чиновницу из офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали директора одного из департаментов офиса президента Владимира Зеленского.
News.ru 14:01
Футбол
Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском 12:17
Политика
Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Известия 12:48
Здоровье
Врач рассказал о способах предотвратить развитие рака прямой кишки
Итальянский врач Рената Гили считает, что в некоторых случаях предотвратить развитие рака прямой кишки вполне возможно.
Planet Today вчера в 16:48
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Авто
Компания Kia раскрыла внешность новой Kia Optima
Kia Optima стала одной из первых моделей марки, которая получила новое дизайнерское направление компании.
Tvoe-avto.com 12:19
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru 09:28
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
РИА Новости 02:29
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК вчера в 06:56
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
Российская газета 09:33
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 06:57
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.
Вести.Ru 11:50
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания 12:41