Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКурс доллара укрепляется во вторник утром

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Курс американской валюты укрепляется во вторник утром на мировом валютном рынке.
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Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
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Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
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Итальянский врач Рената Гили считает, что в некоторых случаях предотвратить развитие рака прямой кишки вполне возможно.
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

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Kia Optima стала одной из первых моделей марки, которая получила новое дизайнерское направление компании.
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Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России

Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
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Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
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