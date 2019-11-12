Курс американской валюты укрепляется во вторник утром на мировом валютном рынке.

Общество До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Экономика Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).

Интернет Facebook объявил о запуске своей системы электронных платежей Facebook запускает собственный сервис электронных платежей Facebook Pay, который можно будет использовать для оплаты в одноименной соцсети, в приложениях Messenger, WhatsApp и Instagram.

Здоровье В Амурской области выявили бешенство у коров Первый случай обнаружения бешенства за многие годы произошел в Амурской области в ноябре 2018 года у домашней коровы в Михайловском районе.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Интернет Instagram запустил клона TikTok Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.

Политика Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).

Общество Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля» Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».

Политика Названы три нарушенных обещания Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Общество Исторический центр Венеции полностью затопило из-за проливного дождя Уровень воды в Венеции поднялся до рекордной отметки в 187 см из-за обрушившейся на город непогоды, весь исторический центр затоплен.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк отреагировала на слова целителя Александра После выхода программы в эфир в адрес семьи Заворотнюк посыпались многочисленные просьбы зрителей дать контакты этого целителя.

Происшествия При пожаре на юго-западе Москвы пострадали четыре человека Четыре человека пострадали в результате пожара в квартире на Профсоюзной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Наука В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Политика Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Майи Санду Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства во главе с премьером Майей Санду, сообщает "Интерфакс".

Политика США и РФ обсуждают репатриацию россиян, примкнувших к боевикам США обсуждают с Россией репатриацию россиян, которые стали членами террористической организации "Исламское Государство" (ИГ - запрещена в России).

Фигурное катание Алина Загитова стала спортсменкой года по версии Glamour Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года».

Происшествия Приморский водитель предстанет перед судом за обрушение моста В ближайшее время водитель, который проехался по мосту, предстанет перед судом.