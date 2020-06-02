На открытии торгов Московской биржи 2 июня курс доллара упал до отметки в 68,9 рубля. А курс евро опустился до 76,75 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске Владимира Путина удивил доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ЧП в Норильске с разливом топлива, который не предложил пути решения проблемы. 36

Экономика Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт. 8

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2K

Политика Белый дом заявил о праве Трампа послать военных на разгон протестов Президент США имеет полномочия задействовать военных для защиты американских городов в ходе беспорядков, но в данный момент такой необходимости нет, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Происшествия По делу Флойда обвинения предъявлены еще троим полицейским Генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения еще троим полицейским, находившимся рядом с сотрудником полиции Дереком Шовином, который задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщила сенатор от штата Эми Клобушар.

Здоровье Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса Случаев смерти от коронавирусной инфекции на территории Молотычевского сельсовета и в целом Фатежского района не зарегистрировано, - гласит пост Сергея Гнездилова. 22

Энергетика Цены на нефть поднялись до максимума На фоне ожиданий от встречи в формате ОПЕК+ цены на нефть поднялись до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте. 326

Экономика Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 278

Здоровье Минздрав назвал первый симптом коронавируса Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни. 31

Политика Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. 1,9K

Общество В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве. 88

Здоровье Мурашко назвал показания к госпитализации больных коронавирусом Если при амбулаторном лечении на третьи сутки у пациента с COVID-19 сохраняется высокая температура, то медики должны принять решение о госпитализации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Политика Россия и Турция намерены совместно испытывать вакцины от коронавируса Ранее президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили важность сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин от COVID-19. 12