Финансы

Петербургский дневникПетербургский дневникКурс доллара упал до 68,9 рубля

На открытии торгов Московской биржи 2 июня курс доллара упал до отметки в 68,9 рубля. А курс евро опустился до 76,75 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Эхономика: Итоги прошлого месяца

Эхо Москвы06:18

Американские гонки: эксперты спрогнозировали от 60 до 100 руб./$ к концу года

Известиявчера в 12:28

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъвчера в 03:26

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБКвчера в 03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАССвчера в 03:01

Курс доллара обвалился

Lenta.ruвчера в 03:19

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новости01 июня в 06:58
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Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
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Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru 01:19
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Общество

Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске

Владимира Путина удивил доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ЧП в Норильске с разливом топлива, который не предложил пути решения проблемы.
РИА Новости 10:00
36
Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
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Происшествия

В Лондоне начался штурм участниками акции протеста резиденции Джонсона

Участники акции протеста против полицейского насилия и расизма начали штурм резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.
REGNUM 14:27
90
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
2K
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
РИА Новости 03:50
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
71
Армия и оружие

ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
776
Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
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Политика

Белый дом заявил о праве Трампа послать военных на разгон протестов

Президент США имеет полномочия задействовать военных для защиты американских городов в ходе беспорядков, но в данный момент такой необходимости нет, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
РИА Новости 14:39
Происшествия

По делу Флойда обвинения предъявлены еще троим полицейским

Генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения еще троим полицейским, находившимся рядом с сотрудником полиции Дереком Шовином, который задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщила сенатор от штата Эми Клобушар.
Взгляд.ру 14:44
Здоровье

Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса

Случаев смерти от коронавирусной инфекции на территории Молотычевского сельсовета и в целом Фатежского района не зарегистрировано, - гласит пост Сергея Гнездилова.
Kurskcity.ru 06:58
22
Наука

В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы

В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:55
8
Авто

Koenigsegg и Polestar анонсировали сотрудничество

Шведские автопроизводители, Polestar и Koenigsegg, анонсировали таинственный совместный проект.
Somanyhorses 14:14
1
Энергетика

Цены на нефть поднялись до максимума

На фоне ожиданий от встречи в формате ОПЕК+ цены на нефть поднялись до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте.
Lenta.ru 01:42
326
Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
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Общество

Овечкин отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда

Матч ТВ вчера в 01:28
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Здоровье

Минздрав назвал первый симптом коронавируса

Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
ТВ Центр 08:34
31
Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
1,9K
Культура

На телевидении появится «Детский КВН»

В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском вчера в 04:47
18
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
681
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА

Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве.
РБК 04:50
88
Здоровье

Мурашко назвал показания к госпитализации больных коронавирусом

Если при амбулаторном лечении на третьи сутки у пациента с COVID-19 сохраняется высокая температура, то медики должны принять решение о госпитализации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Аргументы недели 15:06
Футбол

Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой

Bookmaker-ratings.ru 01 июня в 07:10
Наука

Ученые выяснили, что ел динозавр сотню миллионов лет назад

Канадские ученые из университета Саскачевана установили, чем питался последний раз в своей жизни нодозавр, живший 110 миллионов лет назад.
МонаВиста 13:45
15
Политика

Россия и Турция намерены совместно испытывать вакцины от коронавируса

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили важность сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин от COVID-19.
RT на русском 14:19
12
Гаджеты

Realme готовит бюджетный 55-дюймовый Smart TV

Astera 12:55
3
Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
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